女士恩物 | Miracle首間實體店開幕 6款產品極簡約奇蹟護膚旅程 林小湛成忠實用家

不少女士們明明已費盡心思，勤力地護膚，但為何還是飽受各種「危肌」困擾？中醫常說「五臟六腑好，身體才健康」，其實皮膚亦然，當深層細胞營養不足和無法發揮高效代謝，用多少護膚品「救亡」也是徒勞無功！新晉護膚品品牌Miracle一直強調中西合璧的「真正護膚」理念，固本培元的中式概念加上西方頂尖科技，建立出奇蹟皮膚細胞工程學；於上週一更將此「奇蹟」帶到美麗華廣場一期，邀請了資深演員林小湛及各界嘉賓共同見證首間實體店正式開幕。

「奇蹟」皮膚細胞工程學四大關鍵元素 「其實坊間9成護膚品屬於『救亡式』，使用當下或會感覺效果顯著，但肌膚的根本問題從未得以解決；返回基本步，我們提倡極簡約護膚程序，相信真正的的護膚及保養是要喚醒皮膚細胞，務求營養能100%直達細胞，發揮高效代謝，保護及強化肌膚此天然屏障。」創辦人Eileen Tan續指，Miracle的「奇蹟」皮膚細胞工程學涵蓋四大關鍵元素： 「納米技術」： 所有天然植物萃取成份皆以納米技術將分子變小，可迅速且有效地通過表皮、真皮、脂肪層和肌肉層，直送營養至皮膚細胞。

所有天然植物萃取成份皆以納米技術將分子變小，可迅速且有效地通過表皮、真皮、脂肪層和肌肉層，直送營養至皮膚細胞。 獨有Miraclesphere ® 載體技術： 營養必須有酵素才能有效代謝，Miraclesphere ® 能提升成分的穩定性，避免酵素變質成酸，出現傷害皮膚的情況；還擁有10小時釋放機制，如奇蹟日霜含有SPF 20 防曬物質，即能連續提供10小時的防曬保護，無須不斷翻塗。

營養必須有酵素才能有效代謝，Miraclesphere 能提升成分的穩定性，避免酵素變質成酸，出現傷害皮膚的情況；還擁有10小時釋放機制，如奇蹟日霜含有SPF 20 防曬物質，即能連續提供10小時的防曬保護，無須不斷翻塗。 阿爾卑斯山的花萃取物： 特意提取積雪草、金盞花、南洋櫻等阿爾卑斯山花，以調配出細胞之間的澗液，偏鹼性的澗液能令細胞處於高電位，更有效發揮代謝。

特意提取積雪草、金盞花、南洋櫻等阿爾卑斯山花，以調配出細胞之間的澗液，偏鹼性的澗液能令細胞處於高電位，更有效發揮代謝。 獲獎專利成份：Proteolea®、Liftonin® -XPERT、Regu® Age PF等獲獎專利成份，不但有效抗炎，還能激活膠原蛋白，提高皮膚吸收力，維持皮膚水油平衡及健康。

Miracle創辦人Eileen Tan。

任何年齡護膚不偷懶 林小湛、KOL Mandy、童星親證奇蹟功效 開幕當日多位星級用家分享護膚心得，其中《毒舌大狀》飾演香港名媛望族的資深演員林小湛，笑言自己現時沒有任何肌膚困擾，無須敷面膜也擁有好膚質。「護膚並非搽得愈多愈好，最重要是清潔一環。市面上的產品普遍無法滲透至肌膚深層，而Miracle的奇蹟潔面乳液成分天然，能做到深層清潔之餘，不會『愈洗愈乾』，一支便做到潔面、爽膚、去角質層、去黑頭，有效提升肌膚。」

同樣經常有拍攝工作的KOL Mandy Chan，也面對容易乾燥痕癢、細紋等常見問題，在選購護膚品上最重視三大重點：保濕、滲透度高、成分天然不含酒精，確保能以最佳膚況示人。「我現正使用Miracle的奇蹟精華素，一來質地清爽不黏笠，二來滲透度高，輕輕一抹肌膚已吸收，能達致緊緻、提升、保水等多種功效。」

KOL Mandy Chan。

Miracle更強調產品適合所有膚質及年齡使用。「每天早上也猶如打仗，既要為Twimi及Tiva洗臉、紮頭髮、換衣服、準備早餐，自己又要裝身準備上班，如何極速護膚可謂非常重要！」身為兩女之母的Victoria十分愛錫囡囡的幼嫩肌膚，所使用的護膚品必須不含有任何重金屬或化學成分，現時每天也會讓小朋友先使用奇蹟潔面乳液清潔，再塗上奇蹟日霜，鞏固她們的天然屏障，皮膚由細靚到大。

Miracle如何做到極簡約護膚同時擁抱「奇蹟」肌？

早晚5款產品4個步驟

步驟一：清潔——奇蹟潔面乳液 (= 潔面 + 爽膚 + 去角質層 + 去黑頭) 奇蹟潔面乳液含有多種納米級活性成份和草本萃取物，可有效去除角質層、油脂及污垢，加強皮膚屏障。 步驟二：灌輸營養——奇蹟精華素 (= 面部精華素 + 眼部精華素 + 面膜) 奇蹟精華素有效去黄和淡化肌膚色素，有助肌膚排走代謝廢物，膚色更天然均淨、年輕緊緻。 步驟三：明目——奇蹟眼霜 (=眼霜 + 眼部精華素 + 眼膜) 奇蹟眼霜採用Regu® Age PF、Alpaflor® Nectapure PF 及 Preregen® PF等獲獎專利成份，不只擊退黑眼圈和浮腫，還能修復眼部周圍的嬌嫩肌膚，眼睛更有神。 步驟四：修復保護——奇蹟日霜 (=日霜 + 防曬霜) / 奇蹟晚霜 (= 晚霜 + 晚間精華素) 奇蹟日霜 採用無油輕盈配方，其中雪絨花肝細胞具有出色抗氧化能力；另具時間釋放機制，可連續提供長達10小時的防曬保護，皮膚免受紫外線、環境污染侵害，維持水光肌。

採用無油輕盈配方，其中雪絨花肝細胞具有出色抗氧化能力；另具時間釋放機制，可連續提供長達10小時的防曬保護，皮膚免受紫外線、環境污染侵害，維持水光肌。 奇蹟晚霜則採用臨床級專利活性成份，能活化細胞，全面修護及保養肌膚，促進新陳代謝。其中Liftonin® -XPERT能針對及紓緩Hifu後出現的腫脹發紅及乾燥皮膚。Liftonin® -XPERT又名為「Collagen Expert」，即使是最難長出膠原蛋白的額頭部份，奇蹟晚霜也能有助100％激活膠原蛋白生長。 濕敏救星(絕不含類固醇) 若遇上「緊急」狀況如異常痕癢、紅腫，則可輕抹奇蹟抗敏精華於有需要位置，強效鎮靜和紓緩皮膚痕癢，急救皮膚及提升肌膚保護力，還有助改善濕敏問題。

奇蹟抗敏精華

逾九成Miracle用家親身證實，使用了奇蹟護膚品後，能令所有表皮及真皮皮膚細胞自行調整和修復，達到「真正」的護膚保養，輕鬆成為「素顏美人」。 由即日起消費滿$500，只要輸入「VIP365」優惠碼即享$100優惠(名額365個)；而消費滿$1,000，只要輸入「VVIP365」優惠碼即享$200優惠(名額365個)，於門店消費時展示以下優惠code同樣享有優惠，名額有限，額滿即止。