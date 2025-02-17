女子獨立樂隊FIESTER去年「唱live炒車」打擊大 主音Alison：有諗過收檔

去年在Chill Club頒獎禮翻唱《愛情當入樽》「炒車」的獨立女子樂隊FIESTER 日前推出新歌《散樂之前》，六女繼續堅持搖滾盼洗脫「魔音」之名，主音Alison蘇嘉齊更直言自資推新歌純為追夢：「樂隊上我係主要負責唱歌、填詞，依家喺製作公司返工儲錢，我哋每次都要夾翻一個月人工去做歌。因為曲風同商業性嘅因素，應該冇唱片公司會考慮簽我哋，唯有靠自己追夢，邊做邊學 。」

學習腳踏實地

受到網民熱烈「關注」，由曲風到隊友外貌都被批評，但六女堅持自資出歌，更負傷拍攝MV：「以前一定想多啲人聽自己嘅歌，而家會話有得夾band已經好開心，學懂默默做腳踏實地，唔好講太多！呢首歌MV拍攝前一晚，本身份工要OT到凌晨三點，但兩個鐘後就要埋位拍，一唔小心就扭親條腰，頂硬上拍咗24小時先完成，好在老闆體諒叫我慢慢休息。」