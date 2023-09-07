女子監獄｜吳家麗上演母女獄中重逢 陳瀅盡情扮演死女包

鍾欣潼（阿嬌）、周秀娜、吳千語、吳家麗、陳瀅、李彩華等聯手主演的新片《女子監獄》今日在港上映，戲中娜姐飾演新囚，但因拒絕埋堆而得罪其中一幫派大家姐阿嬌，娜姐由初頭被欺凌逐漸變強成獄中領導者。

周秀娜於《女子監獄》中是女強人角色，因為商業詐騙的關係而入獄，她亦坦言這個角色有一定難度，當中的挑戰是要由女強人變成女囚：「監獄是截然不同的環境，需要用不同的方式適應，我角色其中的一個目標就是自己要生存下去，要在監獄中得到一個地位，是這個角色有趣的地方。」娜姐又表示這角色串樣，笑言經常在戲中被打：「這角色又不識相又不懂埋堆，變相有很多打鬥場面，但主要是我被打。」從劇照中所見，她與戲中另一大家姐李彩華亦有大打出手，露出凶狠表情。