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娛樂
2023-09-07 15:30:55

女子監獄｜吳家麗上演母女獄中重逢 陳瀅盡情扮演死女包

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周秀娜主演新片《女子監獄》今日在港上映。

周秀娜主演新片《女子監獄》今日在港上映。

鍾欣潼（阿嬌）、周秀娜、吳千語、吳家麗、陳瀅、李彩華等聯手主演的新片《女子監獄》今日在港上映，戲中娜姐飾演新囚，但因拒絕埋堆而得罪其中一幫派大家姐阿嬌，娜姐由初頭被欺凌逐漸變強成獄中領導者。

周秀娜於《女子監獄》中是女強人角色，因為商業詐騙的關係而入獄，她亦坦言這個角色有一定難度，當中的挑戰是要由女強人變成女囚：「監獄是截然不同的環境，需要用不同的方式適應，我角色其中的一個目標就是自己要生存下去，要在監獄中得到一個地位，是這個角色有趣的地方。」娜姐又表示這角色串樣，笑言經常在戲中被打：「這角色又不識相又不懂埋堆，變相有很多打鬥場面，但主要是我被打。」從劇照中所見，她與戲中另一大家姐李彩華亦有大打出手，露出凶狠表情。

周秀娜與另一大家姐李彩華大打出手，似乎也不是一味捱打呢！ 周秀娜跟李彩華在戲中也有打鬥場面。 周秀娜於《女子監獄》中是女強人角色，因為商業詐騙的關係而入獄打。

同時，陳瀅在《女子監獄》內飾演反叛、自我的「死女包」Bobo，認為是戲中母親吳家麗搞散了家庭，因此非常怨恨對方，家麗姐則因為謀殺丈夫而被判入獄，兩母女在獄中重遇，可惜陳瀅拒絕認母，令家麗姐傷心欲絕。電影除了動作場面外亦不乏母女情，其中一場陳瀅因完成不到李彩華交代的任務而遭到懲罰，家麗姐為救女兒不惜犧牲自己，陳瀅表示今次可以盡情地去演一個死女包，因未試過演比較粗魯角色，續大讚家麗姐非常好人又專業：「家麗姐完全明點去做同演繹，好帶動到戲出黎，加上今次係女子班，一班女仔好玩咗。」李彩華亦大讚劇本寫得好內心，而導演、監製亦很用心去拍電影，她說：「我哋會一齊研究用咩方式拍得更好，同埋平時大家工作電影或電視劇都係以一個好靚形象出現，但今次大家就用寫實形象同內容帶俾觀眾。」

吳家麗上演母女獄中重逢，可惜陳瀅拒絕認母。 吳家麗在《女子監獄》內跟陳瀅扮演一對母女。 陳瀅在《女子監獄》中飾演自我的「死女包」Bobo。 陳瀅表示今次可以盡情地去演一個死女包，因未試過演比較粗魯角色。 新片《女子監獄》由阿嬌、周秀娜、吳千語、吳家麗、陳瀅、李彩華等合演。
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