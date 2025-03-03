女星去灣仔買game態度超差 老闆︰李嘉欣成日鬧嗰個

網上不時有帖文大談藝人私下行為，當中包括航空業、服務業、飲食業都有不同網民分享自己與藝人相處的點滴。早前陳慧敏夥拍YouTuber Hebeface到灣仔188商場做訪問，遊戲機老闆受訪時就提到自己在十多年前遇到一名女星，對方嫌他不願減價賣給她，繼而給他難聽的說話。對方透露女星的名字只有兩個字，而且是「李嘉欣成日鬧嗰個」，不少網民估計老闆說的是洪欣。

遊戲機老闆表示十多年前，該女星想買個遊戲給她兩個小朋友，「有一個李嘉欣成日鬧嗰個，佢係我印象最差嘅藝人顧客。好唔友善，佢話我唔平俾佢，專登唔幫你買。」老闆表示如果有藝人來買遊戲，他都一視同仁，以禮相待，不會因為你是明星而給好些服務。他坦言有些藝人來買遊戲不想讓別人看到，他會把遊戲拿給對方。

老闆說︰「嗰位小姐態度好差，我到依家都記得！佢買俾兩個小朋友，話我唔平俾佢，去第二間買完，特登過嚟話『我特登唔同你買，你唔平俾我！』我嗰刻真係好hurt。(過年拎張『我恭喜你』揮春來有冇得平啲？)我真係要呀！」當年流出一段疑似李嘉欣跟劉鑾雄的對話錄音，當時錄音的女聲說︰「我真係恭喜你！簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去……」而「我真係恭喜你」時至今日仍成為不少網民常用的字眼。