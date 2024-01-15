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娛樂
2024-01-15 16:56:29

女星Joyce Randolph傳死訊 終年99歲 子Randy：媽媽睡夢中去世

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Joyce Randolph於百老匯出色，婚後選擇退出幕前。

五十年代美國熱門情境喜劇《The Honeymooners》女主角Joyce Randolph去世，終年99歲。其兒子Randolph“Randy”Richard Charles對外證實母親死訊，並指Joyce Randolph在上周六的晚上，於紐約曼哈頓上西區的家裡睡夢中去世。

據悉，Joyce Randolph去世前正接受臨終關懷護理，由於行動不便因此無法獨立行走，需要看護長期照顧。Randy說：「母親因年老在睡夢中安詳地閉上了眼睛離開這個世界。」而Joyce Randolph的遺體將採用火葬儀式。

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Joyce Randolph(最右)於五十年代喜劇《The Honeymooners》擔任角式Trixie Norton。

Joyce Randolph是美國電視黃金時代廣受歡迎的喜劇《The Honeymooners》的主角之一，飾演Trixie Norton一角，而且是劇中唯一在世的女演員。這部電視劇共播出39集，並且憑著不斷重播和錄影市場，幾十年來一直深受美國電視迷歡迎。2022 年，哥倫比亞廣播公司宣布重啟《The Honeymooners》，但此後該劇一直沒有任何更新消息。

 

Joyce Randolph在20多歲時，於多部百老匯戲劇中擔任演員。在與富商Richard Lincoln Charles結婚並生下孩子Randy後，她全心投入做家庭主婦。1991年，Joyce Randolph曾於電視劇《Hi Honey, I'm Home!》中亮相，1997年其夫去世後，她才間中在電視節目中露面。

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兒子Randy證實母親死訊。

The Honeymooners Joyce Randolph
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