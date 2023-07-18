女歌手史上第一人 Taylor Swift坐擁12張冠軍專輯創紀錄

正舉行世界巡迴騷的樂壇天后Taylor Swift，不斷創出專輯紀錄，美國Billboard今日公布，Taylor最近推出重新錄製專輯《Speak Now(Taylor’s Version)》，甫推出已登上Billboard 200大冠軍，超越另一天后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的11張冠軍紀錄，成為女歌手史上第一人。《Speak Now》於2010年首次推出，她早已表示會重新錄製確保質素，經過與舊公司Big Machine Records的合約糾紛完結後，她在2020年開始重新灌錄專輯。Billboard報道，33歲的Taylor是近60年來，首位有4張專輯同時打入排名榜前10位的歌手，專輯包括《Lover》、《Midnights》與《Folklore》。她也是首位同時有11張專輯打入Billboard 200的女歌手。