女歌手Lizzo著政治口號Tee 諷刺特朗普徵收中國145%關稅

美國36歲黑人女歌手兼演員Lizzo，周未出席節目《Saturday Night Live》(《SNL》)時，展示了她的才華和幽默感，她不僅在演出上有所表現，還加一點政治調味，身穿一件印有TARIFFIED(關稅)的上衣，有口痕網友讓問到，「這是演出還是政論節目？」

Lizzo的表演造型，顯然是對美國總統特朗普，最近宣布對中國進口產品徵收高達145%關稅的諷刺。Lizzo的政治敏感度讓人佩服，她用服裝傳遞強烈諷刺訊息，不愧是當今音樂界風雲人物之一。