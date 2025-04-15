女歌手Lizzo著政治口號Tee 諷刺特朗普徵收中國145%關稅

美國36歲黑人女歌手兼演員Lizzo，周未出席節目《Saturday Night Live》(《SNL》)時，展示了她的才華和幽默感，她不僅在演出上有所表現，還加一點政治調味，身穿一件印有TARIFFIED(關稅)的上衣，有口痕網友讓問到，「這是演出還是政論節目？」
Lizzo的表演造型，顯然是對美國總統特朗普，最近宣布對中國進口產品徵收高達145%關稅的諷刺。Lizzo的政治敏感度讓人佩服，她用服裝傳遞強烈諷刺訊息，不愧是當今音樂界風雲人物之一。
在謝幕時，Lizzo又變身，穿上一件印著「BLACK WOMEN WERE RIGHT」的上衣，這句話不僅讓人捧腹，還讓人深思。其實她一直以來都反特朗普，更公開對批評特朗普的黑人女性致敬。Lizzo指桑罵槐的打單方式，不但充滿幽默感，又讓觀眾在笑聲中，感受她對反特朗普的堅持。
除了政治立場，Lizzo最近亦忙著音樂事業，最近發布了新專輯中的兩首先行曲《Love in Real Life》和《Still Bad》，為即將推出的第五張個人專輯《Love in Real Life》鋪路。這位才華橫溢的藝術家，不僅在音樂上表現出色，還在政治議題上勇敢發聲，讓人佩服。