女法醫JD｜少數Twins合演劇集 豆瓣評分5.6 內地觀眾讚阿嬌演技升呢

JD係法醫對無名女屍“Jane Doe”的簡稱，而阿Sa飾演擁有高敏症嘅神秘女法醫JD，憑藉與屍體對話等怪行旋風破案。而阿嬌喺劇中自幼被培訓成為殺手，會同阿Sa對敵。同劇仲有張孝全、關智斌、黃德斌等熟口熟面嘅演員，就連新一代嘅張蔓姿同埋「查案劇」經典人物陶大宇都有份，好有趣。

近年獲得過香港電影金像獎提名嘅阿Sa，向來演技上有保證，但係內地網民對《女法醫JD》嘅評論之中，反而有人盛讚阿嬌表現有水準，呢個都可以話係賣點……啩。

仲算係年頭時份，自然唔少得有外購劇睇。今晚TVB播出嘅內地劇《女法醫JD》，係少數有齊阿Sa（蔡卓妍）同阿嬌（鍾欣潼）合演嘅劇集。套劇上年12月喺內地平台推出，而連TVB都引用過嘅內地影劇評分網豆瓣上，《女法醫JD》得到5.6分，算係不過不失。

第一集 (03/27)

一名女子在寓所被殺，現場留下染血的羊頭面具，惟血液屬已故影星莫如深，女法醫JD受警方委託調查案件，JD在調查期間接到死亡恐嚇，警察劉志明奉命當其貼身保鏢，JD以荒誕行徑代入亡者視角，發現被忽略的細節…

第二集 (03/28)

憑細微線索，JD終推敲出真兇為莫如深妻子。一名女學生墮樓魂斷校園，警方認定是自殺，JD覺疑點重重而向死因庭上訴，卻因高敏症發作而敗訴。JD在劉志明協助下，成功游説家屬給予機會，結果二次解剖查證到有毒物反應…

第三集 (03/29)

志明認出面前的女生就是安妍，但安妍不想解釋；志明陪安妍去還原安莉的經歷時，洗手間突然冒煙，日華發現馬桶有化學物質，似乎有人不想他們繼續查案；林小美在志明的車上發現《綠野仙蹤》，繼而冒充安妍的身分…

第四集 (03/30)

小美假裝安妍到墓地看安妍媽媽，志明喊安妍到現場，其實是查到二十年前宋立宏相關的案子；楊競風查到二十年前多人被殺的案子，法醫李方有問題，把驗屍報告身分弄錯；安妍查到小美智商很高，但有嚴重暴力傾向…

第五集 (03/31)

林小美通過對講機，故意告訴劉志明自己被放毒的真兇洪嘉維挾持，洪嘉維要求劉志明帶宋立宏來交換，才會放走林小美。宋立宏跟在宋安妍身後，阻止她用自己的身體驗毒，宋立宏脫下面罩，父女倆終於相認。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈