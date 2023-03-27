女法醫JD｜Twins相隔十年合體 阿Sa被張孝全虐打施暴

由霍汶希監監製，蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、張孝全、關智斌（Kenny）領銜主演，羅家英、陶大宇、黃德斌、陳國邦、陳家樂、何珮瑜 （Jeana）及麥亨利聯合演出的懸疑劇《女法醫JD》，今晚（27日）於無綫電視晚上九時半播出。早前於網上平台播影時，全網曝光量更創下七億佳績，這次無綫安排播出絕對令人期待。

阿Sa扮演的JD一邊協助警方偵破案件，一邊為父翻案。JD妍因患「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，不由自主全天候接收一切資訊，在不堪其擾的同時也屢次憑非凡的「最強大腦」獲得線索，解開懸案；而從小被黑暗組織擄走的女孩林小美（鍾欣潼飾），則從小培被養成殺手，為復仇而重生的她潛伏多年後，冒充JD去實現自己的目的。最後在熱血探員劉志明（張孝全 飾）幫助下，JD成功找到真兇，但在為父親翻案過程中卻「驚」歷了一幕幕驚心動魄的場面。