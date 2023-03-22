女法醫JD｜Twins 10年後再合體 阿Sa阿嬌上演離奇懸案

懸疑題材的影視作品一向深受劇迷歡迎，像是近期大熱的懸疑網劇《女法醫JD》，由香港女子組合Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌），搭檔台灣男神張孝全主演，還邀請了久未拍劇的「老戲骨」羅家英助陣。
故事圍繞着多宗連環兇殺案，新奇的法醫知識引起觀眾的好奇心，為這部作品增添不少的期待。《女法醫JD》首播消息一出，立即登上各大社交平台的熱搜榜，網民紛紛表示迫不及待想看「Twins合體」的新劇。現來就來一起解開《女法醫JD》故事的真相吧！文：當代中國
女法醫JD｜投資逾億元 多單元港式懸疑故事
由英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品，投資逾億元的超級網劇《女法醫JD》，是一部以懸疑、探案為主的劇集，由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英和陶大宇等人主演，於2022年12月在騰訊視頻和愛奇藝率先播出，目前已於myTV SUPER上架。
劇集以單元形式講述JD宋安妍（蔡卓妍 飾）在劇中的商業機構「死因解碼研究所」擔任法醫，因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，無論何時何地均不由自主地接收大量外界資訊，對光線與聲音特別敏感。但她憑着這份「天賦」，經常能察覺到其他人察覺不到的小細節。
JD屢次靠這個非凡的「最強大腦」揭開線索關鍵，協助警方偵破多宗詭異案件；另一邊廂，她暗中調查父親宋立宏（陶大宇 飾）20年前冤案的真相．
在熱血探員劉志明（張孝全 飾）幫助下，JD成功找到真兇，但在為父親翻案過程中卻「驚」歷了一幕幕驚心動魄的場面。
女法醫JD｜Sa嬌同框相愛相殺 鬥「氣」鬥戲
或許觀眾們在「煲劇」前，不明白JD是代表甚麼意思，也不明白為何劇中大家都叫宋安妍做「JD」。
「JD」是「Jane Doe」的縮寫，在法醫學上代表身份不明的女性死者（無名氏）的專業縮寫，也是宋安妍隱藏身份後為自己選擇的代稱。
而宋安妍之所以要隱姓埋名，是因為20年前她的法醫父親宋立宏被指控殺死妻子，以及多名受害人後潛逃，她只好被父親安排到孤兒院過上低調又孤苦的生活。
在JD與劉志明相遇相知的合作過程中，意外發現劉志明原來是兒時青梅竹馬的同學，但礙於父親仍未沉冤得雪，只好繼續隱藏自己的身份，以便低調地查明父親被冤枉的真相。
期間宋安妍被神秘女子林小美（鍾欣潼 飾）纏上，並被其冒充宋安妍的身份來實現復仇大計，後來才慢慢發現兩者之間的命運糾纏，與自己小時候被神秘組織CCS擄走一事有關，而林小美也是CCS自小培養的殺手。
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女法醫JD｜以奇招拆解城中奇案
劇中JD為了尋求真相即使受虐也在所不計，她會通過現場留下的痕迹以及檢驗結果，靠着自己的「最強高敏大腦」解開案件的死結，還原死者遇害的過程，揭開謎題背後的真相。
其中一幕，她與劉志明在案發現場中找到蛛絲馬迹，她便使出「奇技」化身案中的受害者，要求劉志明向她施襲，重現箍頸、撞牆、拖行及推下床等動作，成功還原案發過程，令身為警察的劉志明也非常驚訝。
「蔡卓妍一人還原案發過程」更成為微博熱搜，網友不但盛讚睡屍櫃的阿Sa毫不忌諱的演出十分專業，更笑言她出「櫃」的一幕樣子很美。
雖然《女法醫JD》全劇只有12集，對尤其需要為劇情鋪墊的懸疑刑偵劇來說，也許有點緊湊，但為了完整交代每件懸案的過程，每集約45分鐘的劇情「含金量」超高。
短短12集已偵破了《亡靈殺人案》、《校園樂隊女學生跳樓案》、《梁慧冰命案》、廿年前與宋立宏相關的《倒十字案》，推理過程邏輯嚴密又精準到位，成功打造出一套高級感的懸疑網劇作品。
《女法醫JD》劇終前，仍未揭開神秘組織CCS「老闆」的神秘面紗，林小美又為JD擋了子彈，像是為第二季留下伏線，令不少劇迷在網上發帖關此劇會否開拍第二季？
CCS「老闆」到底是誰？林小美與宋安妍會否言和並站回同一陣線等疑團，的確令劇迷期待。
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《女法醫JD》「JD」代表甚麼呢？
在劇集開播前，也許觀眾們都未必明白，「JD」是「Jane Doe」的縮寫，在法醫學上代表身份不明的女性死者（無名氏）的專業縮寫，也是宋安妍隱藏身份後為自己選擇的代稱。
《女法醫JD》可以在那裏收看？
《女法醫JD》由英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品，於2022年12月在騰訊視頻和愛奇藝率先播出，目前已於myTV SUPER上架。