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娛樂
2023-03-22 12:37:30

女法醫JD｜Twins 10年後再合體 阿Sa阿嬌上演離奇懸案

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Twins相隔10年後再合體拍網劇。

Twins相隔8年後再合體拍網劇。

懸疑題材的影視作品一向深受劇迷歡迎，像是近期大熱的懸疑網劇《女法醫JD》，由香港女子組合Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌），搭檔台灣男神張孝全主演，還邀請了久未拍劇的「老戲骨」羅家英助陣。

故事圍繞着多宗連環兇殺案，新奇的法醫知識引起觀眾的好奇心，為這部作品增添不少的期待。《女法醫JD》首播消息一出，立即登上各大社交平台的熱搜榜，網民紛紛表示迫不及待想看「Twins合體」的新劇。現來就來一起解開《女法醫JD》故事的真相吧！文：當代中國

劇集《女法醫JD》匯聚眾多實力演員，加上金牌創作團隊共同加持，被稱為近期最值得期待的法醫題材電視劇。（圖片來源：官方海報）

劇集《女法醫JD》匯聚眾多實力演員，加上金牌創作團隊共同加持，被稱為近期最值得期待的法醫題材電視劇。（圖片來源：官方海報）

女法醫JD｜投資逾億元 多單元港式懸疑故事

由英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品，投資逾億元的超級網劇《女法醫JD》，是一部以懸疑、探案為主的劇集，由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英和陶大宇等人主演，於2022年12月在騰訊視頻和愛奇藝率先播出，目前已於myTV SUPER上架。

劇集以單元形式講述JD宋安妍（蔡卓妍 飾）在劇中的商業機構「死因解碼研究所」擔任法醫，因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，無論何時何地均不由自主地接收大量外界資訊，對光線與聲音特別敏感。但她憑着這份「天賦」，經常能察覺到其他人察覺不到的小細節。

JD一直隱藏着自己是宋安妍的身分，在「死因解碼研究所」任職法醫，並低調地追查父親宋立宏被冤枉的真相，一心為父親翻案，為母親翁瑞玲報仇。（圖片來源：官方劇照）

JD一直隱藏着自己是宋安妍的身分，在「死因解碼研究所」任職法醫，並低調地追查父親宋立宏被冤枉的真相，一心為父親翻案，為母親翁瑞玲報仇。（圖片來源：官方劇照）

JD屢次靠這個非凡的「最強大腦」揭開線索關鍵，協助警方偵破多宗詭異案件；另一邊廂，她暗中調查父親宋立宏（陶大宇 飾）20年前冤案的真相．

在熱血探員劉志明（張孝全 飾）幫助下，JD成功找到真兇，但在為父親翻案過程中卻「驚」歷了一幕幕驚心動魄的場面。

女法醫JD｜Sa嬌同框相愛相殺 鬥「氣」鬥戲

或許觀眾們在「煲劇」前，不明白JD是代表甚麼意思，也不明白為何劇中大家都叫宋安妍做「JD」。

「JD」是「Jane Doe」的縮寫，在法醫學上代表身份不明的女性死者（無名氏）的專業縮寫，也是宋安妍隱藏身份後為自己選擇的代稱。

重案組探員劉志明多年一直在尋找那位失散多年的青梅竹馬宋安妍，沒想到原來是工作伙伴JD。（圖片來源：官方劇照）

重案組探員劉志明多年一直在尋找那位失散多年的青梅竹馬宋安妍，沒想到原來是工作伙伴JD。（圖片來源：官方劇照）

而宋安妍之所以要隱姓埋名，是因為20年前她的法醫父親宋立宏被指控殺死妻子，以及多名受害人後潛逃，她只好被父親安排到孤兒院過上低調又孤苦的生活。

在JD與劉志明相遇相知的合作過程中，意外發現劉志明原來是兒時青梅竹馬的同學，但礙於父親仍未沉冤得雪，只好繼續隱藏自己的身份，以便低調地查明父親被冤枉的真相。

鐘欣潼飾演的林小美自小被神秘組織CCS收養，被培養成CCS的殺手及接班人。（圖片來源：官方劇照）

鐘欣潼飾演的林小美自小被神秘組織CCS收養，被培養成CCS的殺手及接班人。（圖片來源：官方劇照）

期間宋安妍被神秘女子林小美（鍾欣潼 飾）纏上，並被其冒充宋安妍的身份來實現復仇大計，後來才慢慢發現兩者之間的命運糾纏，與自己小時候被神秘組織CCS擄走一事有關，而林小美也是CCS自小培養的殺手。

延伸閱讀：《機智女法醫》：古裝查案口碑之作 彰顯古代女性獨立自主

女法醫JD｜以奇招拆解城中奇案

劇中JD為了尋求真相即使受虐也在所不計，她會通過現場留下的痕迹以及檢驗結果，靠着自己的「最強高敏大腦」解開案件的死結，還原死者遇害的過程，揭開謎題背後的真相。

時隔10年阿Sa和阿嬌再次合體拍劇，令人期待。兩人在《女法醫JD》中身份對立，多場對手戲擦出相愛相殺的火花。（圖片來源：官方劇照）

時隔10年阿Sa和阿嬌再次合體拍劇，令人期待。兩人在《女法醫JD》中身份對立，多場對手戲擦出相愛相殺的火花。（圖片來源：官方劇照）

其中一幕，她與劉志明在案發現場中找到蛛絲馬迹，她便使出「奇技」化身案中的受害者，要求劉志明向她施襲，重現箍頸、撞牆、拖行及推下床等動作，成功還原案發過程，令身為警察的劉志明也非常驚訝。

「蔡卓妍一人還原案發過程」更成為微博熱搜，網友不但盛讚睡屍櫃的阿Sa毫不忌諱的演出十分專業，更笑言她出「櫃」的一幕樣子很美。

雖然《女法醫JD》全劇只有12集，對尤其需要為劇情鋪墊的懸疑刑偵劇來說，也許有點緊湊，但為了完整交代每件懸案的過程，每集約45分鐘的劇情「含金量」超高。

短短12集已偵破了《亡靈殺人案》、《校園樂隊女學生跳樓案》、《梁慧冰命案》、廿年前與宋立宏相關的《倒十字案》，推理過程邏輯嚴密又精準到位，成功打造出一套高級感的懸疑網劇作品。

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《女法醫JD》不但邀請了近年甚少拍劇的「老戲骨」羅家英（上圖）助陣，還得到眾多實力演員的演出，包括陳國邦（下圖）、黃德斌和麥長青等人加持，成為近期在兩岸三地熱爆的法醫題材電視劇。（圖片來源：《女法醫JD》截圖）

《女法醫JD》不但邀請了近年甚少拍劇的「老戲骨」羅家英（上圖）助陣，還得到眾多實力演員的演出，包括陳國邦（下圖）、黃德斌和麥長青等人加持，成為近期在兩岸三地熱爆的法醫題材電視劇。（圖片來源：《女法醫JD》截圖）

《女法醫JD》劇終前，仍未揭開神秘組織CCS「老闆」的神秘面紗，林小美又為JD擋了子彈，像是為第二季留下伏線，令不少劇迷在網上發帖關此劇會否開拍第二季？

CCS「老闆」到底是誰？林小美與宋安妍會否言和並站回同一陣線等疑團，的確令劇迷期待。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

《女法醫JD》「JD」代表甚麼呢？

在劇集開播前，也許觀眾們都未必明白，「JD」是「Jane Doe」的縮寫，在法醫學上代表身份不明的女性死者（無名氏）的專業縮寫，也是宋安妍隱藏身份後為自己選擇的代稱。

《女法醫JD》可以在那裏收看？

《女法醫JD》由英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品，於2022年12月在騰訊視頻和愛奇藝率先播出，目前已於myTV SUPER上架。

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