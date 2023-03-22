女法醫JD｜Twins 10年後再合體 阿Sa阿嬌上演離奇懸案

女法醫JD｜投資逾億元 多單元港式懸疑故事 由英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品，投資逾億元的超級網劇《女法醫JD》，是一部以懸疑、探案為主的劇集，由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英和陶大宇等人主演，於2022年12月在騰訊視頻和愛奇藝率先播出，目前已於myTV SUPER上架。 劇集以單元形式講述JD宋安妍（蔡卓妍 飾）在劇中的商業機構「死因解碼研究所」擔任法醫，因患有「HSP高敏症」而擁有極高敏感度的大腦，無論何時何地均不由自主地接收大量外界資訊，對光線與聲音特別敏感。但她憑着這份「天賦」，經常能察覺到其他人察覺不到的小細節。

JD屢次靠這個非凡的「最強大腦」揭開線索關鍵，協助警方偵破多宗詭異案件；另一邊廂，她暗中調查父親宋立宏（陶大宇 飾）20年前冤案的真相． 在熱血探員劉志明（張孝全 飾）幫助下，JD成功找到真兇，但在為父親翻案過程中卻「驚」歷了一幕幕驚心動魄的場面。 女法醫JD｜Sa嬌同框相愛相殺 鬥「氣」鬥戲 或許觀眾們在「煲劇」前，不明白JD是代表甚麼意思，也不明白為何劇中大家都叫宋安妍做「JD」。 「JD」是「Jane Doe」的縮寫，在法醫學上代表身份不明的女性死者（無名氏）的專業縮寫，也是宋安妍隱藏身份後為自己選擇的代稱。

而宋安妍之所以要隱姓埋名，是因為20年前她的法醫父親宋立宏被指控殺死妻子，以及多名受害人後潛逃，她只好被父親安排到孤兒院過上低調又孤苦的生活。 在JD與劉志明相遇相知的合作過程中，意外發現劉志明原來是兒時青梅竹馬的同學，但礙於父親仍未沉冤得雪，只好繼續隱藏自己的身份，以便低調地查明父親被冤枉的真相。