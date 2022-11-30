女王的密令｜吳若希麥美恩訓練8位囝囝 驚節目得罪樂易玲

吳若希和麥美恩主持的真人騷《女王的密令》，將於下月3日在myTV Gold獨家首播。節目會由樂易玲委任麥美恩(Mayanne)及吳若希(Jinny)擔任星級經理人，各自挑選4位通過幕後初選且具備演藝經驗的男生，展開為期兩個月的密集式訓練，爭奪未來的演出席位。

真人騷方式選囝囝 節目中找來8位各有所長的囝囝，Mayanne及Jinny一改平常輕鬆搞笑的一面，在兩個月的密集式訓練裡全力協助8位囝囝，希望他們珍惜每一個機會，盡全力做到最好。今日她們與樂易玲一同出席活動記招，二人透露樂小姐想簽新囝囝，於是靈機一觸用一個真人騷方式挑選，想用女藝人去做「星級經理人」，結果請她們主持這個節目。她們表示節目拍攝期間，樂小姐不在港，變相節目全由她們話事，當時很擔心樂小姐回來看過片段之後不收貨，被她掉入雪櫃。