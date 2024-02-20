女神同行｜林襄拉隊到荃灣宣傳港產節目 上晏急性胃炎臨時缺席 (多圖)

十位台灣人氣女神林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri（陳怡斂）、慈妹、林可、苡萱、黃上晏，近日旋風式訪港，為HOY TV全新節目《女神同行》造勢。節目今日於荃灣舉行見面會，上晏今日因病臨時缺席，見她在IG限時動態貼出打點滴照片，透露半夜因急性胃炎無法開工，期待下次再有機會見香港粉絲。

今日荃灣見面會，九位台妹聯同三位節目主持人阮偉倫、林躍翰、康志維一同現身，何哲圖、余詠珊亦有出席。在活動上，女神們主動獻技，大顯才華，是次見面會更有互動環節，安排粉絲上台與女神近距離玩遊戲，更可以跟偶像合照，現場氣氛熱烈。

一眾台灣女神，佔大多數都是首次訪港出席公開活動，她們都主動提出在見面會上增加表演環節，對粉絲可謂相當貼心。近年人氣爆燈的林襄，今天以可人打扮登場，她在台上又唱又跳表演《給你了》，甜度爆錶。除了林襄，林可、Yuri等均是寶島的啦啦隊女神，而台灣人氣寫真女神林莎，在活動上表示常私底下來港旅行，故她亦識講幾句廣東話。

一連15集的《女神同行》安排3月4日在HOY TV首播，十位台灣女生分別帶三位主持回到自己老家，走訪對女神們別具意義的私密景貼，重溫那些年的約會地貼，節目足跡遍及高雄、彰化、嘉義、桃園，介紹最貼地的台灣風情。