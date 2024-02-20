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娛樂
2024-02-20 17:20:02

女神同行｜林襄拉隊到荃灣宣傳港產節目 上晏急性胃炎臨時缺席 (多圖)

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林襄今日現身荃灣，為HOY TV全新節目《女神同行》出席見面會。 (林俊源攝)

林襄今日現身荃灣，為HOY TV全新節目《女神同行》出席見面會。 (林俊源攝)

十位台灣人氣女神林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri（陳怡斂）、慈妹、林可、苡萱、黃上晏，近日旋風式訪港，為HOY TV全新節目《女神同行》造勢。節目今日於荃灣舉行見面會，上晏今日因病臨時缺席，見她在IG限時動態貼出打點滴照片，透露半夜因急性胃炎無法開工，期待下次再有機會見香港粉絲。

上晏今日因病臨時缺席活動。 上晏在IG限時動態貼出打點滴照片，透露半夜因急性胃炎無奈缺席今日活動。

今日荃灣見面會，九位台妹聯同三位節目主持人阮偉倫、林躍翰、康志維一同現身，何哲圖、余詠珊亦有出席。在活動上，女神們主動獻技，大顯才華，是次見面會更有互動環節，安排粉絲上台與女神近距離玩遊戲，更可以跟偶像合照，現場氣氛熱烈。

今日荃灣見面會，九位台灣女神聯同節目主持一同現身。 今日荃灣見面會，九位台灣女神聯同三位節目主持人阮偉倫、林躍翰、康志維一同現身。 是次見面會更有互動環節。 (林俊源攝) 是次見面會更有互動環節。 (林俊源攝) 林襄今日現身荃灣，為HOY TV全新節目《女神同行》出席見面會。 (林俊源攝) 林襄今日現身荃灣，為HOY TV全新節目《女神同行》出席見面會。 (林俊源攝) 林襄今日現身荃灣，為HOY TV全新節目《女神同行》出席見面會。 (林俊源攝) 林襄今日現身荃灣，為HOY TV全新節目《女神同行》出席見面會。 (林俊源攝) 一眾台灣女神齊集荃灣，宣傳HOY TV全新節目《女神同行》。 (林俊源攝) 一眾台灣女神齊集荃灣，宣傳HOY TV全新節目《女神同行》。 (林俊源攝) 一眾台灣女神齊集荃灣，宣傳HOY TV全新節目《女神同行》。 (林俊源攝) 三位節目主持人阮偉倫、林躍翰、康志維。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日辦活動造勢。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝) HOY TV全新節目《女神同行》今日在荃灣舉行見面會。 (林俊源攝)

一眾台灣女神，佔大多數都是首次訪港出席公開活動，她們都主動提出在見面會上增加表演環節，對粉絲可謂相當貼心。近年人氣爆燈的林襄，今天以可人打扮登場，她在台上又唱又跳表演《給你了》，甜度爆錶。除了林襄，林可、Yuri等均是寶島的啦啦隊女神，而台灣人氣寫真女神林莎，在活動上表示常私底下來港旅行，故她亦識講幾句廣東話。

一連15集的《女神同行》安排34日在HOY TV首播，十位台灣女生分別帶三位主持回到自己老家，走訪對女神們別具意義的私密景貼，重溫那些年的約會地貼，節目足跡遍及高雄、彰化、嘉義、桃園，介紹最貼地的台灣風情。

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