女神玩轉嘉年華｜Sophie葉蒨文玩蒙眼食車厘子 GM曾展望冧至嘴角失守

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的《女神配對計劃》大受歡迎，三對成功配對CP，包括曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）、羅毓儀（Yuki）和林俊其（Kris）、梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt），連同配對「飲恨」失敗的關嘉敏（Carman）、黃家俊（Matthew），以及李芷晴（Stephanie）、林焌堯（Jacob）引爆不少城中熱話，加上眾人於節目播畢後不時在個人社交網開Live與粉絲互動，還大玩「線下撮合」，成功令「女神熱潮」由年頭Hit到年尾！

有見及此，無綫乘勢推出全新綜藝節目《女神玩轉嘉年華》，以上五組CP及準CP甜蜜現身中環海濱香港冬日嘉年華，展開一場浪漫、爆笑又好玩的戀綜兼遊戲競技之旅，大顯默契之餘，更有CP乘機大放閃光彈，節目將於今晚（3日）起、一連兩個周六晚上8點翡翠台播映。 「CP小劇場」甜蜜爆燈 今晚播出一集前後總共玩了三個遊戲，分別為「瘋狂掃射海盜船」、「520倒倒水」及「幸福甜蜜食櫻桃」，觀眾除可親眼目擊五大女神慘變「落湯雞」、及成面車厘子汁的搞笑「嘔血」畫面，更可再次感受五對CP、準CP的搞笑互動！五對組合之中，以Carman與Matthew一組最為爆笑，在《女神》結局篇中，Matthew憑藉浪漫不足、搞笑有餘的「MMA式箍頸約會」嚇到Carman成為《女神》名場面之一，並因而獲封一等一「零憐香惜玉」表表者！

Matthew顯「瘋狂虐待基因」 雖然為成功追到Carman，Matthew曾立志要徹底改變，可惜來到《玩轉嘉年華》，Matthew的「瘋狂虐待基因」依然高企，首先在《瘋狂掃射》遊戲環節，一槍在手的Matthew不但像機關槍般向Carman瘋狂射水，期間還發出「狙擊式咆吼」兼大叫好玩，完全可以「獸性大發」形容，事後Carman忍不住反眼謂：「我好似一個靶咁」。之後在「倒水Game」中，Matthew又選擇了出水量頗高的淋花器皿，結果成功淋到Carman驚變「落湯雞」，期間Carman雖然做出類似「修行」的動作企圖冷靜下來，可惜最終還是擋不住Matthew發動的「瀑布式攻擊」連場大叫「停呀」，二人互動似「冤家」多過似準CP。到了第三個鬥快食車厘子遊戲，Carman還未開始遊戲已如箭在弦向Matthew張牙舞爪。 今集另一焦點落在Sohpie及GM這對「超甜CP」上，Sophie玩喪食車厘子遊戲時、憑一招「緊抱GM」完美演繹何謂「幸福甜蜜」，加上GM的「冧笑」反應，相當燦眼！而另一對出名甜蜜的CP—Yuki及Kris，玩遊戲時更意外流露了Yuki Man爆一面！首先在「海盜船」環節，由於事先知道Kris會驚豬，Yuki一開始已狂叫男友要鎮定；之後在「520倒倒水」環節，Yuki因被Kris淋到成身都係，為了「報仇」，Yuki以「我哋錫一啖吖」成功氹到Kris主動跌落陷阱，相當搞笑。除了遊戲環節，節目還加插了「心動時刻」小劇場，今集分別有GM＋Sophie、Carman＋Matthew分別上演以「掛住你」及「你陪我？」為主題的1分鐘小劇場。