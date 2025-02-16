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娛樂
2025-02-16 14:44:22

女神配對計劃︱為女神找另一半 公開招募男生追女藝人

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女神配對計劃︱為女藝人找另一半 公開招募男生追女神

女神配對計劃︱為女藝人找另一半 公開招募男生追女神

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無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》(暫名)，為全台一眾單身女神級藝人尋找另一半，安排她們加入配對計劃，公開招攬追求者，廣邀全港、甚至全球自覺有條件有膽色的男士，加入追女神行列，報名詳情將於明日舉行的記者會，及於無綫官方網站稍後作詳細公布。

 

今日無綫正式公布五大參與配對計劃的女神名單，分別是(排名不分先後)「東張女神」梁敏巧(Maggie)、「愛回家女神1號」葉蒨文(Sophie)、「愛回家女神2號」李芷晴(Stephanie)、「扮嘢女神」關嘉敏(Carman)，以及「童顏女神」羅毓儀(Yuki)。除了公布參與配對計劃女神名單，大會還公布了五大女神的基本個人資料及戀愛特點，就連近期熱爆的MBTI都包括在內，務求令大眾對她們有更全面及深入了解。

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梁敏巧 Maggie 星座：雙子座 身高：171cm MBTI：ENFP 單身時間：半年 戀愛特點：認為入行後難找到可靠男朋友，因為做咗「東張女神」戒心重咗 擅長及嗜好：主持、演戲、Food Lover、運動、健身、瑜伽導師、音樂演奏文憑 （理想對象及擇偶條件　將於周一記者會後再公布） 梁敏巧 葉蒨文Sophie 星座：天蠍座 身高：166cm MBTI：ENFP 單身時間：8個月 戀愛特點：獨立得嚟好黐人 擅長及嗜好：主持、演戲、打機、Board Game、貓奴、中國舞 （理想對象及擇偶條件　將於周一記者會後再公布） 葉蒨文

五大女神中，梁敏巧、葉蒨文及關嘉敏均屬E人，李芷晴及羅毓儀則屬I人，相信五位加起來玩戀綜，一定相當有火花。觀乎五位女神的個人profile，單身最長時間的是關嘉敏，整整長達三年；自封「戀愛腦」的李芷晴，一般單身時間不會超過數個月；梁敏巧坦言成為「東張女神」後，反而戒心變重，並覺得入行後很難找到可靠男朋友；外表可愛的羅毓儀，拍拖最怕悶之餘，亦同樣欠缺安全感；葉蒨文的戀愛特點就相當矛盾，竟然是獨立得嚟好黐人

 

此外，節目請來有「金牌媒人」之稱的林盛斌(Bob)擔任主持，為5位女神公開招親，另外製作組還會額外安排5位身份特殊的藝人，為節目執行特別任務

李芷晴Stephanie 星座：水瓶座 身高：173cm MBTI：INFP 單身時間：幾個月 戀愛特點：戀愛腦，單身時間好短 擅長及嗜好：主持、演戲、畫畫、易經塔羅、中國舞、Fine Arts （理想對象及擇偶條件　將於周一記者會後再公布） 李芷晴 關嘉敏Carman 星座：處女座 身高：174cm MBTI：ESFJ 單身時間：3年 戀愛特點：如果見到個男仔脆弱嘅一面，會想保護佢 擅長及嗜好：跳唱、演戲、打機、扮嘢、跑馬拉松 （理想對象及擇偶條件　將於周一記者會後再公布） 關嘉敏
羅毓儀 Yuki 星座：雙子座 身高：156cm MBTI：INFP 單身時間：1年 戀愛特點：缺乏安全感、怕悶 擅長及嗜好：演戲、唱歌、動漫、夾Band、Cosplay （理想對象及擇偶條件　將於周一記者會後再公布） 羅毓儀 梁敏巧 葉蒨文 李芷晴 關嘉敏 羅毓儀

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