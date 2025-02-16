女神配對計劃︱為女神找另一半 公開招募男生追女藝人

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》(暫名)，為全台一眾單身女神級藝人尋找另一半，安排她們加入配對計劃，公開招攬追求者，廣邀全港、甚至全球自覺有條件有膽色的男士，加入追女神行列，報名詳情將於明日舉行的記者會，及於無綫官方網站稍後作詳細公布。

今日無綫正式公布五大參與配對計劃的女神名單，分別是(排名不分先後)「東張女神」梁敏巧(Maggie)、「愛回家女神1號」葉蒨文(Sophie)、「愛回家女神2號」李芷晴(Stephanie)、「扮嘢女神」關嘉敏(Carman)，以及「童顏女神」羅毓儀(Yuki)。除了公布參與配對計劃女神名單，大會還公布了五大女神的基本個人資料及戀愛特點，就連近期熱爆的MBTI都包括在內，務求令大眾對她們有更全面及深入了解。