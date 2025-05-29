女神配對計劃︱羅毓儀自稱外貌協會成員 葉蒨文鍾情眼細男 關嘉敏愛霸道總裁

5位女神中，Yuki、Sophie和Step皆為「外貌協會」成員。Yuki直言：「第一眼一定係個樣先！」而Sophie更喜歡「眼細男」，Step則偏好「高大男」。梁敏巧和Carman則各有自己的理想型，前者關嘉敏愛「霸道總裁」，後者則鍾情於「有Feel男」。Step甚至表示希望遇到幽默的男生，對於「搞爛gag嘅人」則直接說不。

《女神》將於下周日(8日)晚正式首播，為了提前熱身，TVB於今晚9點半於翡翠台播出《女神配對計劃花生搶先看》。觀眾將直擊阿Bob及星級花生團代表，面試逾700位參賽者的精彩海選，還能窺見5位女神的擇偶條件與戀愛幻想。

16 位勇者亮相《花生搶先看》

在參賽者中，《花生搶先看》精選了16位「勇者」，其中不乏令人印象深刻的角色，如自稱「中二病」的「冥夜」、於猛男餐廳工作的「青筋波袁偉豪」Ray、KOL梁景𡺤(Jason)等。他們的表現讓在場的美儀姐和林盛斌也驚艷不已，場面笑聲不斷。

特別值得一提的是「青筋波袁偉豪」，擁有爆炸力的胸肌和麒麟臂，在才藝表演中用「冧女」招式引發全場爆笑；而同樣來自猛男餐廳的Jason則以「猛男舞步」驚豔全場，讓美儀姐忍不住大喊停，場面十分搞笑。