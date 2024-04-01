女神鬥法 Sydney Sweeney與Zendaya爭奪新任邦女郎

26歲Sydney憑《高校十八禁》上位，一頭金髮加豐滿身材令她成為年輕人心目中的性感女神。代表作是去年的《真的狠愛你》(Anyone but You)，與《壯志凌雲：獨行俠》型男Glen Powell合演愛情片。片中的她大晒火辣身材，人氣不斷上升。同時，Sydney的美貌及整體形象也符合邦女郎條件，令她在眾多女演員中最被睇好一位可演出邦女郎。

Zendaya 令占士邦增時尚感

27歲Zendaya憑《蜘蛛俠：強勢回歸》走紅，之後與「蜘蛛仔」湯姆賀倫(Tom Holland)拍拖，令她在荷李活曝光率大增。之後的兩集《蜘蛛俠》再加史詩式科幻大作《沙丘瀚戰》(Dune)，令她一躍成新世紀紅人之一。另一令Zendaya曝光率高的原因，就是她每次出席活動的服飾富有超強時尚感，每個細節也襯得一絕，外界封她為年輕版「時尚教主」。Zendaya沒有Sydney的豐滿身材，但她擁有178cm身高，是擔任邦女郎一大優勢。加上Barbara Broccoli希望新一集占士邦可打破舊有格局，增加時尚潮流感。而且，Barbara屬意由《沙丘瀚戰2》導演Denis Villeneuve執導全新占士邦片，無疑令Zendaya爭奪邦女郎一角更有優勢。