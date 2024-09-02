女．遊記︱高Ling選港姐最怕答問環節 謝嘉怡帶師妹體驗吊威也

兩位港姐師姐高海寧(高Ling)、謝嘉怡(Lisa)，於今明播出的節目《2024香港小姐 女．遊記》中，將聯同賴慰玲帶領三位來自不同地方的參賽佳麗包括：來自河北的9號陳甜甜、來自加拿大的11號梁嘉莹和來自荷蘭的14號楊梓瑤，遊覽香港。

上周五一集，高Ling帶一班師妹，去大澳親親大自然，她們先是大開食戒品嘗大澳名物「大大粒魚蛋」，之後再坐船出海睇中華白海豚，一眾佳麗看到海豚即時興奮得拿出手機拍照留念。及後高Ling和三位師妹親手製作貝殼紀念品，大家閒談期間講到最怕問答環節，高Ling大表認同：「當時最驚就呢個環節，個腦係一片空白，但咩都好最緊要記得笑！」