女．遊記︱9號陳甜甜最想同澤囝合作 14號楊梓瑤被指鬥雞眼唔開心

Lisa帶佳麗們去到地道茶記食蛋撻飲奶茶，期間眾人提到網上看到不少Haters留言，14號楊梓瑤坦言曾被指鬥雞眼感到不開心，Lisa向一班師妹傳授高EQ應該方法：「咁你照鏡覺得有冇？你覺得冇，咁點解你要care人哋，嗰個人唔識你，得你先知道你係咩人！」

11 號梁嘉莹梁嘉莹落力練習有冠軍相

三位佳麗，節目中齊化大戲妝體驗粵劇文化，當中11號梁嘉莹化了花旦妝並學習耍槍，她說：「啲衫同頭飾好重，好難郁，唔夠半個鐘個頭已經開始痛。」話雖如此，但11號梁嘉莹仍然非常落力練習，賴慰玲大讚：「睇到你好熱愛呢個造型，你好認真咁做到最好，好欣賞你。」至於14號楊梓瑤則反串做小生，其英姿獲高Ling大讚：「佢好做到嗰種英氣，無論聲線、眼神，成個動作都有男子嗰種氣質。」