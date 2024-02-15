奶龍大熱登陸又一城 炎明熹認Fans 將於大年初十一合體現身

「奶龍」近期大受歡迎，趁住龍年來臨，中國銀行（香港）（「中銀香港」）年輕品牌「理財 TrendyToo」首度聯乘奶龍，將在2月20日至29日於又一城舉辦《理財TrendyToo x 奶龍 賺息Gi旅》，現場設有超萌「奶龍」打卡位、「奶龍」精品扭蛋機，更可即場製作專屬的「奶龍」動態表情包等。為「龍」重其事，中銀香港更邀請「理財TrendyToo」品牌大使炎明熹（Gigi）於2月20日聯同「奶龍」快閃現身，除了跟大家拜年，更會向過百位幸運兒親手派發「奶龍」小禮物，「奶龍」粉絲及「Gi炎粉」絕對不容錯過！

小天后炎明熹（Gigi）將於2月20日（大年初十一）下午5時，與同樣活潑可愛兼人氣爆燈的「奶龍」，親臨又一城出席《理財TrendyToo x 奶龍 賺息Gi旅》新年快閃活動。屆時，「奶龍」將首度化身變「息」龍，與舞蹈員齊齊大跳潮爆「步步Goal息（Slick）Dance」。於社交媒體破2億點擊的Slick Dance要求雙腳交替向前跳動，營造凌空滑動效果，不少韓國藝人和K-POP組合也有拍片示範。活動期間，Gigi 更會與一眾「Gi炎粉」拜年及大派精美「奶龍」禮物，祝福大家行運一條龍！只需關注並留意「理財 TrendyToo」Instagram賬號最新消息，即有機會於活動當天獲Gigi 親手送上「奶龍」禮物乙份。Gigi說：「我是『奶龍』的超級Fans，很高興可以跟『奶龍』一起向年輕人推廣理財概念，尤其是大家在新年期間逗了不少利是，正好適合開設銀行戶口學習理財，我今年就會將利是錢存喺有息嘅活期戶口，啲錢唔會鎖住又可以賺息，用作讀書基金，加上中銀香港有好多新春開戶獎賞及迎新優惠，一定會推介給大學同學！」Gigi續說：「知道現場有很多『奶龍』打卡位，包括超萌『奶龍』裝飾、扭蛋機，最特別是設有GIF Camera，可以製作獨一無二的表情包，超級期待當日可以試玩，同時亦期待在活動上親身跟各位『Gi炎粉』拜年，恭喜大家發財，行運一條龍！」