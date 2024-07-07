好友肚瀉落床 影后桂莉芙柏德露嬲到爆

近日荷李活名人界最熱話題，肯定是奧斯卡影后桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)發現自己的大床上一堆糞便。據美媒InTouch報道，桂莉芙男性好友、著名時尚媒體編輯Derek Blasberg，上月在桂莉芙家中作客時，肚瀉忍不住在她的大床上留下污糟物。當桂莉芙發現時大吃一驚，因派對上只得Derek曾在她寓所房間，污糟物肯定是他所有，但Derek早已離開，令影后大發雷霆，即時致電名嘴好友奧花雲費(Oprah Winfrey)、男星謝利宋飛(Jerry Seinfeld)講遭遇，事件隨即熱傳荷李活。
糖尿藥出事
42歲的Derek是多個國際版《VOGUE》、《Vanity Fair》的編輯，最近更擔任多個美妝Youtube頻道主管，除了桂莉芙外，也是眾多名媛好友。Derek今年4月的生日派對就有亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)、影帝李安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)等人參加，可見Drerk人面甚廣。報道指，Derek今次的醜態是一隻名為「Ozemoig」的糖尿藥引起。Ozempic用來醫治糖尿病，但藥物的副作用會引發嚴重肚瀉、嘔吐等。荷李活名人為減肥，也會選用這藥物。