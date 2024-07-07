好友肚瀉落床 影后桂莉芙柏德露嬲到爆

近日荷李活名人界最熱話題，肯定是奧斯卡影后桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)發現自己的大床上一堆糞便。據美媒InTouch報道，桂莉芙男性好友、著名時尚媒體編輯Derek Blasberg，上月在桂莉芙家中作客時，肚瀉忍不住在她的大床上留下污糟物。當桂莉芙發現時大吃一驚，因派對上只得Derek曾在她寓所房間，污糟物肯定是他所有，但Derek早已離開，令影后大發雷霆，即時致電名嘴好友奧花雲費(Oprah Winfrey)、男星謝利宋飛(Jerry Seinfeld)講遭遇，事件隨即熱傳荷李活。