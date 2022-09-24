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娛樂
2022-09-24 17:18:55

好友透露近況 So Ching每日帶住微笑去見阿Mo

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好友透露近況 So Ching每日帶住微笑去見阿Mo

好友透露So Ching難過情緒不穩，但亦堅強面對。

MIRROR演唱會意外至今近兩個月，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）仍在醫院留醫，而其女友兼COLLAR成員So Ching蘇芷晴）自男友受傷後便即時停工，更不離不棄日夜到醫院陪伴阿Mo。早前So Ching出席一個與舞蹈員的見面會，見So Ching瘦到皮包骨，憔悴了不少，情況令人心疼。

So Ching的好友Carol昨日（24日）IG透露So Ching 的近況，好友貼出So Ching 與阿Mo的合照，並表示這次意外對於他們二人來說是一個地獄，而So Ching 亦好努力振作面對「你們知道他們有多努力嗎？依件事既發生對佢地黎講係一個地獄，原本一個美好，甜蜜，充滿夢想的人生就咁被依個不知道是否意外的意外糟蹋了但佢地好努力地選擇了面對同振作。」

好友Carol表示So Ching會有難過情緒不穩的時候，但亦抱住微笑去見阿Mo，坦言日子並不容易，「So Ching 本來唔係一個好堅強既女仔，而依件事發生後我地所有人超級擔心佢，好怕佢自己一個人面對唔到，但係事件發生一個月了，佢每一日都好堅持為身在醫院的Mo作任何準備，陪伴，就算好累，情緒唔OK，好難過，但每一日都掛住無事既微笑去面對，去見呀Mo，而我知道佢真係過得一啲都唔容易，事問一個女仔點樣面對到？佢真係好叻最後，她希望大家繼續關注事件，還阿Mo 一個公道：「係到好希望大家繼續關注依一件事，唔好忘記依件事，一個人既力量真係唔夠。望下到依家都末有人出黎交代同負責依件事？一個好好地既人生一夜變成咁只希望MoSo Ching 、佢地既家 人、Dancer們、佢地身邊既人可以重回以前美好既人生還佢地一個公道一個交代 ，一個合理既原因，請繼續為堅強既MO祈禱。」So Ching在亦有於IG限時動態轉發友人的帖文，並感激好友表示：「好感恩身邊有你一直在旁」。

So Ching轉發友人的帖文，並感激對方的支持。

So Ching轉發友人的帖文，並感激對方的支持。

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