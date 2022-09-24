好友透露近況 So Ching每日帶住微笑去見阿Mo

MIRROR演唱會意外至今近兩個月，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）仍在醫院留醫，而其女友兼COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）自男友受傷後便即時停工，更不離不棄日夜到醫院陪伴阿Mo。早前So Ching出席一個與舞蹈員的見面會，見So Ching瘦到皮包骨，憔悴了不少，情況令人心疼。

So Ching的好友Carol，昨日（24日）在IG透露So Ching 的近況，好友貼出So Ching 與阿Mo的合照，並表示這次意外對於他們二人來說是一個地獄，而So Ching 亦好努力振作面對「你們知道他們有多努力嗎？依件事既發生對佢地黎講係一個地獄，原本一個美好，甜蜜，充滿夢想的人生就咁被依個不知道是否意外的“意外’糟蹋了…但佢地好努力地選擇了面對同振作。」

好友Carol表示So Ching會有難過情緒不穩的時候，但亦抱住微笑去見阿Mo，坦言日子並不容易，「So Ching 本來唔係一個好堅強既女仔，而依件事發生後我地所有人超級擔心佢，好怕佢自己一個人面對唔到，但係事件發生一個月了，佢每一日都好堅持為身在醫院的Mo作任何準備，陪伴，就算好累，情緒唔OK，好難過，但每一日都掛住’無事’既微笑去面對，去見呀Mo，而我知道佢真係過得一啲都唔容易，事問一個女仔點樣面對到？佢真係好叻⋯」最後，她希望大家繼續關注事件，還阿Mo 一個公道：「係到好希望大家繼續關注依一件事，唔好忘記依件事，一個人既力量真係唔夠。望下到依家都末有人出黎交代同負責依件事？一個好好地既人生一夜變成咁…只希望Mo、So Ching 、佢地既家 人、Dancer們、佢地身邊既人可以重回以前美好既人生…還佢地一個公道一個交代 ，一個合理既原因，請繼續為堅強既MO祈禱。」So Ching在亦有於IG限時動態轉發友人的帖文，並感激好友表示：「好感恩身邊有你一直在旁」。