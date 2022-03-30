好想大聲說愛你嘅呢│「港版雙層公寓」男女各有睇頭 全球先生VS口罩小姐

《好想大聲說愛你嘅呢》第2集已經上架，Sam與Kisa被安排在泳池拍寫真。

杜汶澤自家平台「喱騷」最近就推出配對節目《好想大聲說愛你嘅呢》，打正旗號是「港版雙層公寓」，由田蕊妮監製，安排四男四女同一屋簷下，相處七日望成功尋找真愛。節目首集上周一在各大平台免費公開播放，反應不俗，長踞YouTube熱門影片排行榜，而第二集本周已經上架，各男女開始埋牙令內容更添觀看性。

日本真人騷《雙層公寓》大受歡迎，可惜節目受到疫情影響停工，而住客之一的女摔角手木村花，因網絡欺凌而了結生命，令外界質疑節目背後是有劇本才搞出人命，導致《雙層公寓》要永久停播。

陳思慧自爆打排球破處

雖然八位單身男女以素人姿態參加配對，但部份面孔卻熟口熟面，當中以參加去年ViuTV選美賽事《口罩小姐選舉》的落選佳麗黑妹（黃樂彤）最受注目，事關黑妹身材高佻，外型亦最為突出，更在首集中豪邁爆粗，十分爛口。至於28歲YouTuber陳思慧（Kisa）都同樣出位，自爆讀小學時打排球破處！

男子組方面，Hayson（郭澧羲）以鄰家男孩形象較為討好，反觀聲稱「破過四個處」的Sam（李琛瑜）就於鏡前又煙又酒，查實23歲的他已有不少幕前經驗，較人印象深刻就為C AllStar去年歌曲《沒明⽇的恐懼》拍MV。另外，年紀最大參賽者Kinglok（鄭璟樂）更加是大有來頭，身為足球員的他除身兼健身教練及模特兒外，還於2019年代表香港參加全球先生選舉。

Kisa 陳思慧

https://www.instagram.com/kisabbb/

28歲、金牛座、YouTuber、單身2年。性格冷酷、固執又過於認真，無論男生 或女生，都覺得Kisa自我築起的高牆難以打破。

Sam 李琛瑜

https://www.instagram.com/sam.lsy/

23歲、山羊座、Freelance演員、單身2年。演繹過不少深情角色，現實中卻被冠以Fuck Boy之名。

黑妹 黃樂彤

https://www.instagram.com/carmilee/

25歲、金牛座、護理系學生、單身半年。女神應有的特質都在黑妹身上，高佻身形及大眼睛的漂亮臉孔。她自言是一個要求簡單的女生，在情路上卻每次都遭到對方冷落對待，統統回到前度身邊，自名為「仆街磁石」。

Hayson 郭澧羲

https://www.instagram.com/laiheikwok/

24歲、人馬座、籃球教練及Freelance演員、單身半年。一位擁有夢想和充滿 愛的男生，身邊的人安好就是他快樂的原因，有他在的地方，無論男生和女生都會覺得窩心。

大金 陳曉欣

https://www.instagram.com/chandaikim/

24歲、雙魚座、演員、A0。戲劇與音樂的高材生，現實卻缺乏自信，認為自己 不配被人愛，每次靠近愛情時都因為自卑而斷送一段感情。

Kinglok 鄭璟樂

https://www.instagram.com/kinglok/

29歲、水瓶座、健身教練、單身4年。外型、身高及樣貌是女生們都喜歡的類 型，圈子廣闊的他，身邊人都覺得他不愁沒有伴侶。可是現實中卻是被前度 兼初戀縈繞了十五年。

雞翼 張嘉瑩

https://www.instagram.com/chickenwing_chickenchickenwing/

24歲、山羊座、Freelance演員、單身3年。個子嬌小又有一張稚氣的臉，事實上她擁有著老靈魂，思想與行為都比同齡的人成熟，是大家Deep Talk的好對象。對愛情的取態隨緣，追求的是靈魂伴侶。

Laughing 孔德朗

https://www.instagram.com/talonhtl/

25歲、雙魚座、Slasher、A0。從小到大深受韓劇影響，以為只需要用物質或金錢便可以將心儀的女生追到手，隨著多次失敗經歷，感情這回事好像離他越來越遠。