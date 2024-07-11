好搭檔｜張娜拉與南志鉉職場鬥法 最怕被失婚拒follow編劇IG

張娜拉做足功課

《好搭檔》由真實離婚專門律師崔唯娜擔任編劇，致力還原現實中律師事務所的生態環境，打造出更貼地和更人性化的故事。劇中張娜拉飾演王牌離婚律師車恩京，為了更了解角色的心境，她在開拍前與編劇進行了多次溝通，從而得到不少具體建議；前年步入婚姻殿堂的她更分享了一則拍攝前的笑料：「《好搭檔》發表選角之前，我都不敢關注崔律師的Instagram，因為我剛結婚不久，我怕我追蹤了離婚律師因而被誤解，我該怎麼辦！」