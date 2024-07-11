好搭檔｜張娜拉與南志鉉職場鬥法 最怕被失婚拒follow編劇IG

「童顏女神」張娜拉與南志鉉、金准韓和表志勳(P.O)合演的Viu Original原創律政職場韓劇《好搭檔》將於周末(13日)強勢登陸「黃Viu煲劇平台」，為觀眾揭開離婚律師不為人知的一面。
張娜拉做足功課
《好搭檔》由真實離婚專門律師崔唯娜擔任編劇，致力還原現實中律師事務所的生態環境，打造出更貼地和更人性化的故事。劇中張娜拉飾演王牌離婚律師車恩京，為了更了解角色的心境，她在開拍前與編劇進行了多次溝通，從而得到不少具體建議；前年步入婚姻殿堂的她更分享了一則拍攝前的笑料：「《好搭檔》發表選角之前，我都不敢關注崔律師的Instagram，因為我剛結婚不久，我怕我追蹤了離婚律師因而被誤解，我該怎麼辦！」
P.O退伍首部劇集
《好搭檔》是南志鉉繼2017年電視劇《奇怪的搭檔》後，相隔7年再演律師，與去年9月退伍後次再拍劇的P.O有不少對手戲。《好搭檔》講述韓國離婚界星級律師車恩京（張娜拉飾）是大眾公認的模範女神，然而她直言不諱、刻薄的個性讓「國民律師」的頭銜黯然失色，陷入離婚危機；站在人生劇變的十字路口，她與自己完全相反的新晉律師韓宥利（南志鉉飾）相遇，二人經常因為案件產生激烈衝突，上演律師間的職場鬥爭。