好睡好起｜伍詠薇同時亮相方東昇新節目 Lucy出招抵抗攝製隊

方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持全新節目《好睡好起》。

方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，將於5月25日（周四）起逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。三位主持化身「傳覺士」，為了幫助大家「好睡好起」會探討四大迷思，包括「止鼾神器真止鼻鼾？」、「睡眠債可以邊借邊還？」、「瞓得多會生得高？」、「食飽睡一睡，有福定有罪？」

團隊再次展現驚人毅力，四出尋訪願意公開整晚「睡相」的個案。經過大半年籌備，方東昇團隊找來不同界別代表「尋周公，講睡事」，一眾名人、素人更會瞓身參與，在螢光幕前獻出「絕密睡相」，再由專家找出「睡相」背後的真相。