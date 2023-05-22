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娛樂
2023-05-22 19:57:02

好睡好起｜伍詠薇同時亮相方東昇新節目 Lucy出招抵抗攝製隊

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方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持全新節目《好睡好起》。

方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，將於5月25日（周四）起逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。三位主持化身「傳覺士」，為了幫助大家「好睡好起」會探討四大迷思，包括「止鼾神器真止鼻鼾？」、「睡眠債可以邊借邊還？」、「瞓得多會生得高？」、「食飽睡一睡，有福定有罪？」

團隊再次展現驚人毅力，四出尋訪願意公開整晚「睡相」的個案。經過大半年籌備，方東昇團隊找來不同界別代表「尋周公，講睡事」，一眾名人、素人更會瞓身參與，在螢光幕前獻出「絕密睡相」，再由專家找出「睡相」背後的真相。

李璨琛女兒Lucy及太太梁志瑩亦有份參與拍攝。

其中一個參與拍攝的星級代表是李璨琛女兒李元元Lucy，拍攝當日Lucy眼仔碌碌，活力四射，媽媽梁志瑩費盡心思都無法令她入睡，攝製隊後來出動「秘密武器」，協助媽施以「催眠大法」，Lucy就一心打持久戰。節目又邀得兩位大忙人參與拍攝，「公職王」霍啟剛每天行程緊密，主要靠坐車途中小休叉電；他一直希望改善睡眠質素，希望找出影響自己睡眠的「最大敵人」；伍詠薇爽快答應受訪，除了帶來家中的「入眠法寶」，又即場示範「睡眠演技」。

除了個案探討，節目又請來多位睡眠專家參與拍攝，中大醫學院精神科學系系主任榮潤國、港大心理學系副教授李馨，及教大心理學系副教授劉月瑩都會分享睡眠秘笈。

伍詠薇將同時在TVB及ViuTV出現。

霍啟剛每天行程緊密，主要靠坐車途中小休叉電。

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