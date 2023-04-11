好睡好起｜方東昇拒添食《尋人記》 新節目拆解睡眠之秘 高層出PO：相信會有質素保証

方東昇夥拍黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持嘅《尋人記》系列自2021年播出以來大受好評，節目尋找八九十年代昔日新聞被訪者或故事人物，渗透出濃厚人情味，觀眾當時大讚方東昇主持功力夠晒專業，又表示佢係金句王，紛紛希望添食推出第3季。不過，TVB早於去年底《節目巡禮2023》公布方東昇將會率領《尋人記》班底，製作以睡眠為主題嘅全新健康節目《好睡好起》，拆解睡眠之秘，即《尋人記》添食無望。

節目顛覆睡眠想像

《尋人記II》去年播出之際，觀眾仲喺討論區回顧方東昇過往金句，包括：「訓醒起到身就係過一日，起唔到就係過一世」、「睇唔穿係魔術，睇唔明係藝術」、「未必人人可以做明星，但只要努力，就有機會做精英」等等。TVB總經理（商業營運）蕭世和曾於社交平台透露今年方東昇無意添食，反而以睡眠作主題，製作全新節目《好睡好起》，又相信會有會心微笑嘅金句：「不明白『究竟睡眠有甚麼好講？同事都摸不著頭腦』，過去方東昇曾製作過以健康為題材的《長命百二歲》，並反映有客戶雖不肯定節目內容是甚麼，但相信會有質素保証及會心微笑的金句。」

《好睡好起》將於5月尾開始逢星期四及星期五播出，10集節目中將會顛覆大家對睡眠世界嘅想像，表示想瞓得好，就要從睡前做起；方東昇於節目預告中更加連眼鏡都無除就扮瞓覺，相當搞笑。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈