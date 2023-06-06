好睡好起｜李元元唔願瞓覺 阿媽出盡法寶 李璨琛自覺有責任

由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，最新一集主題是「從小『瞓』練」。根據亞太區兒科睡眠協會的調查發現，香港BB是全球最夜瞓BB。方東昇等找來兩個不同風格的家庭，分別是李璨琛及「睡眠專家」教大心理系副教授劉月瑩，探討「瞓覺」是否有得教，亦會以實驗式手法嘗試解決小朋友「唔願瞓」的難題。

Lucy 表現生猛 李璨琛女兒Lucy（李元元）在拍攝期間表現生猛，不斷做鬼臉及四處撩人玩，又大跳「兔仔舞」，可愛度爆燈。「出名唔鍾意瞓覺」的Lucy，面對李媽媽及主持黃曉瑩兩大高難度提問：「BB，你係咪唔鍾意瞓覺」及「你係咪見到爸爸媽媽唔瞓，所以你都唔瞓？」，Lucy均以「神反應」輕鬆帶過，引發全場爆笑。