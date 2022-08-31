好聲好戲丨蘇韻姿中文水平只有幼稚園程度 聲演《宮心計》獲評判一致好評

TVB聲演真人騷《好聲好戲》播出後好評如潮，令總冠軍陳自瑤（Yoyo）人氣急升。節目喺噚晚（29日）開始播出第二季，並由阮兆祥及馮盈盈擔任主持，而首集出場嘅參賽藝人就係蘇韻姿（Andrea）、戴耀明、姜麗文及袁偉豪，當中打頭陣嘅蘇韻姿憑處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演熊心如一角深入民心，加拿大成長嘅佢曾經被批評說話帶有口音，多年嚟下不少苦功戒掉口音，廣東話明顯有進步。今次蘇韻姿參加《好聲好戲》嘗試配音，勤力練習嘅佢成功獲得評判一致好評。

汪明荃大讚口音同口形做得好

喺未出場時，阮兆祥及馮盈盈就以「乖女學霸」嚟介紹蘇韻姿，佢喺房間為《星空下的仁醫》男病童哭訴嘅場口配音，雖然口形都跟得好足，不過配音員導師黃鳳英就話佢「講嘢一嚿嚿」，聽唔清楚佢講咩嘢。去到正式比賽時，蘇韻姿就選擇演繹《宮心計》中「麗妃」姚金鈴（楊茜堯飾）嘅一場怒火中燒戲碼，佢喺口形、表情及語氣等都做得恰到好處，雖然有評判指佢將「息怒」講成「Signal」，不過依然冇影響評判對佢嘅評價，結果獲得11盞綠燈，評判一致好評。連原本批評佢「講嘢一嚿嚿」嘅導師黃鳳英都用一個「好」字去形容佢嘅演出，並話已經入晒戲，息怒同Signal已經唔係佢減分部分，令Andrea非常高興。另外，主席評判阿姐汪明荃喺睇佢履歷時，驚覺佢嘅中文水平只係得幼稚園程度，並大讚佢口音同口形都做得好好，而金牌監製潘嘉德亦大讚佢情緒控制得好好，仲話演出近乎完美。

揀《宮心計》突破自己

最後，蘇韻姿就講出選擇《宮心計》呢場戲嘅原因：「其實我揀呢條片，我知道係難度高嘅，講得好密好快、同埋啲中文好深。但係我點解要揀呢？就係一定要突破到自己，大家成日覺得我啲中文有少少唔鹹唔淡，我就係唔想俾人咁樣嘅感覺。」

唔止一班評判大讚蘇韻姿嘅演出，連網民們都紛紛留言支持佢，例如「加油..昨晚表現好好」、「《宮心計》配得好」、「好勁 配得好好」、「你好叻呀！雖然咬字仲有改善空間，但真係好好。而且我最 Buy嘅係： 唔係天才唔緊要，你可以做一個努力嘅天才。加油。希望你愈來愈多機會。」、「妳好叻，好精彩，繼續加油。」、「今晚表現實在好出色 繼續加油啊」及「你做得好好」等等。

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