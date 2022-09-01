好聲好戲2丨袁偉豪為丁蟹配音甩嘴失誤 斥節目配樂過大聲影響現場氣氛

TVB電視聲演真人騷《好聲好戲》上輯播出以來廣受好評，第二季亦於周一（8月29日）起逢周一至三晚上10點半翡翠台播出。節目由馮盈盈和阮兆祥擔任主持，並由汪明荃（Liza姐）、金牌監製潘嘉德和資深配音員林國雄擔任主席評判，一班配音員亦成為評判團。第一組出戰嘅藝員則有袁偉豪、蘇韻姿、戴耀明和姜麗文；其中，袁偉豪表現失準，節目播出後更於IG限時動態控訴節目配樂過於大聲。

袁偉豪聲演《大時代》「丁蟹」（鄭少秋飾）角色，演繹一場丁蟹於獄中反駁方敏（楊羚飾）自殺與佢無關嘅劇情。袁偉豪喺聲演過程中唔單止表情和語調無太變化，更加甩嘴唔記得對白；被汪明荃指：「佢係好激動，但佢冇秋官連眼都有火。」雖然黃鳳英幫口表示自己係專業配音員，都覺得好難應付，但最後僅獲3盞綠色和8盞紅燈。袁偉豪喺節目中受訪時就表示：「可能大家都會覺得我好似掘個窿畀自己跳落去，如果平平無奇揀條片hea咗去，我就覺得唔夠誠意。」

網民：全無演技可言，早啲瞓啦

有網民亦留言大批袁偉豪表現：「不自量力，丁蟹秋官演技太高，真係配唔到」、「演戲木口木面，以為做過男一就自視過高」、「全無演技可言，早啲瞓啦」等等；但都有網民鼓勵袁偉豪：「講真要已經一線或者已上位嘅藝人自願去做其他演藝上嘅挑戰已經難，仲要當場接受批評，淨係這點勇氣已經值得比個讚啦」、「專業配音員都難配，何況無經驗配音1 take過」、「有演出丁蟹性格不是我錯的味道，但唔夠激動，繼續努力」等等；袁偉豪亦回覆網民指「自古成功在嘗試，唔試過點知呢？」。其後，袁偉豪又發布IG限時動態，直指配樂過大聲，寫道：「好聲好氣（戲），係好睇嘅，但唔知點解，嗰啲配樂係都要由頭到尾冇停過呢？Background music過多而且Level過大，我覺得會令到觀眾冇機會去呼吸整個節目嘅現場氣氛，唔通配樂先至係主菜？」

至於其他參賽者，戴耀明聲演《巾幗梟雄》「柴九」（黎耀祥飾）一角，被評語調單調，有好多位都聽唔清楚； 蘇韻姿就由頭帶到尾，被讚口型與所飾演嘅角色神同步，更被汪明荃大讚：「聽講佢中文水平得幼稚園程度，但我覺得佢捉口型好啱。」；而姜麗文聲演《銀樓金粉》尚可怡（李思欣飾）一角，與爸爸秦沛隔空鬥戲，紛紛被評判指代入感唔夠，似人有人做、聲有聲去，最後獲8盞綠燈和3盞紅燈。

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