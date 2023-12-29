妳不是她｜波波黃婧靈飾馮盈盈助手 享受拍劇過程未受失寵傳聞影響

TVB劇集《妳不是她》播映以來，唔少網民留意到久未曝光電視的波波黃婧靈（前名：黃凱儀）的演出。波波於《妳不是她》飾演馮盈盈助手。日前，波波於IG分享飲珍珠奶茶的生活照，因身材突出令網民重提「咪神」形象。唔少網民讚賞波波，亦有網民指不如用時間讀書增值自己，反應兩極。不過波波黃婧靈就未受失寵傳聞影響，坦言享受拍劇過程，希望之後可嘗試參演更多不同的角色。
傳波波被邵初取代愛將地位
波波黃婧靈2017年加入TVB，為節目《後生仔傾吓偈 》其中一名KOL，傲人身材及出位言論大受關注，加上曾志偉於節目中曾半開玩笑地點名表示欣賞波波，之後波波陸續被安排於多個節目中亮相；除擔任《The Show Must Go On》嘉賓訓身大玩遊戲、廣告代言，更有份主持J2節目《冇人性教育》，可算是新一代TVB愛將。然而直至今年2023年，波波曝光次數減少，更有傳被2021年香港小姐季軍兼友誼小姐邵初取代其愛將位置，邵初陪同曾志偉出Trip，得寵程度超越波波。
現年25歲的波波黃婧靈Krysella 3月份TVB節目《健康必殺食》任嘉賓後久未有新作，IG上分享照片大都為做運動健身或飲飲食食。波波稱今次有幸出演《妳不是她》時享受拍劇過程，希望未來可嘗試更多角色。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈