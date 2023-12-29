妳不是她｜波波黃婧靈飾馮盈盈助手 享受拍劇過程未受失寵傳聞影響

TVB劇集《妳不是她》播映以來，唔少網民留意到久未曝光電視的波波黃婧靈（前名：黃凱儀）的演出。波波於《妳不是她》飾演馮盈盈助手。日前，波波於IG分享飲珍珠奶茶的生活照，因身材突出令網民重提「咪神」形象。唔少網民讚賞波波，亦有網民指不如用時間讀書增值自己，反應兩極。不過波波黃婧靈就未受失寵傳聞影響，坦言享受拍劇過程，希望之後可嘗試參演更多不同的角色。