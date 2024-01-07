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娛樂
2024-01-07 22:00:41

妳不是她｜翟威廉唔介意N度演渣男 成日本大町市首位外國人觀光大使

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翟威廉在《妳不是她》扮演渣男。

翟威廉在《妳不是她》扮演彭慧中的前男友，他在出獄後纏著彭慧中要錢，更索價100萬，最後更捉女方到財務公司借錢兼影裸照，事件最終演變成商場追逐戰，角色睇得令人牙癢

翟威廉問彭慧中攞100萬像天經地意似的，好離譜。

劇中卑鄙無恥賤格的翟威廉，不但外型及舉止似足爛人，配以極度賴皮的對白以及猙獰的面口，一出場即成功引起注意獲封「御用賤人」，更有網民直言有想打他的衝動。談到獲封「御用賤人」，翟威廉受訪時笑言很榮幸，並坦認最近確是演多了反派：「尤其喺錢銀方面嘅賤格角色，計計埋埋都做過成十幾廿次賤人吧！」他更笑言絕不介意演賤人：「做戲嚟講其實咩角色都有佢嘅獨特之處，人生百態，總有值得飾演嘅情節嘛！仲可以順便參透到所謂賤人嘅想法同因果關係，都係好好嘅體驗。」

翟威廉角色不單止樣衰衰，還要格衰。

翟威廉續指商場追逐戰足足拍了兩晚通宵，並坦言拍攝期間意外打到馬貫東流鼻血：「拍呢場戲時我意外打中咗馬貫東，因為當時導演冇嗌Cut，所以我哋就繼續打，最後佢仲流鼻血，真係唔好意思。不過佢好好，冇嬲之餘仲幫襯我買酒。」

翟威廉稱拍攝時誤傷馬貫東。

翟威廉曾在日本留學，熱愛文化的他近年發展的日本清酒生意不俗，去年更舉行自家6日5夜「日本清酒蔵巡回之旅」旅行團，並兼任導遊帶到大阪暢玩。早前他更獲日本長野大町市委任成為觀光大使，亦是首位外國人擔任該職，本月底大町市會在港舉行展銷會，到時翟威廉會以觀光大使身份出席活動，認為威水！

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翟威廉成首位外國人擔任大町市觀光大使。

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