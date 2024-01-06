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娛樂
2024-01-06 19:16:54

妳不是她｜葉蒨文孖袁文傑拍床照零尷尬：尷尬即係冇入到戲

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葉蒨文皮膚白滑身材弗爆，演技入屋成網民新寵。

葉蒨文皮膚白滑身材弗爆，演技入屋成網民新寵。

由丁子朗、馮盈盈主演的無綫劇《妳不是她》，昨晚（5日）一集劇情集中講述阿信上司Miranda（姚嘉妮飾）及柳創山（袁文傑飾）名存實亡的夫妻關係。柳生經常背著太太Miranda拈花惹草，更多番以時裝店熟客身份向夏莉（馮盈盈飾）提出「不道德」暗示，每次夏莉均技巧地加以迴避。昨晚上得山多的柳生終於遇上虎女Fiona（葉蒨文飾），不甘被飛的Fiona硬闖柳生辦公室大吵大鬧，還怒掟杯子，相當潑辣。Fiona為了報仇柳生，竟Send二人床照刺激Miranda；阿信（丁子朗飾）硬著頭皮做和事老出言安慰Fiona，豈料因而惹禍上身、遭Fiona纏著不放，更在「被撐抬腳」之際遇上夏莉，二人關係如箭在弦。

今次飾演「低EQ港女」的葉蒨文（Sophie）相當稱職，除了發爛渣時火氣十足，向阿信眉目傳情時亦是電力十足。談到角色，Sophie坦言難度在於與真實的自己相差很遠：「加上現實生活中亦都好少接觸呢類型嘅女性，所以事前要做多好多功課。我對角色嘅理解係Fiona 係一個情商有啲低嘅女人，單純、直接、冇咩智慧，只要鍾意就不顧一切咁向前衝，我當自己係一個發爛渣嘅小朋友咁演。」Sophie又笑言真實的自己處理感情事較理性，遇到異性唔會怕醜，反而遇到真係鍾意會較含蓄唔會主動出擊。談到因劇情需要要與袁文傑拍床照，Sophie坦言毫不尷尬：「演嗰陣時投入就唔尷尬㗎啦，如果一路演一路尷尬咁就即係冇入到戲，我個角色唔怕做呢啲嘢，所以嗰一刻嘅我都唔怕。同埋其實都只係影張相，又有事先打底，加上本身文傑大哥係一個好優雅同有禮貌嘅演員，唔會令我有不安全嘅感覺，非常放心！」

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葉蒨文當正自己小朋友發爛渣投入角色 。 葉蒨文孖袁文傑拍床照零尷尬。 葉蒨文小學時係田徑隊，中學時係中國舞校隊，所以身材keep 得很好。 柳創山（袁文傑飾）經常向夏莉（馮盈盈飾）提出「不道德」暗示。 不甘被飛的Fiona（葉蒨文飾）硬闖柳生辦公室大吵大鬧，相當潑辣。
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