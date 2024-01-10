妳不是她｜郭柏妍床戰林景程 大腿撒嬌搞到網民狂CAP圖

由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》，本周一至五晚八點半翡翠台播映結局周。昨晚（9日）一集的故事圍繞林善（車婉婉飾）、世軒（林景程飾）及洛妍（郭柏妍Rosita飾）。
劇中飾演「雙面Bitch」的Rosita，這次角色甚有突破，面對世軒時，不但全程看似人畜無害，更嬌嗲味濃經常如小綿羊般向世軒撒嬌；不過今晚一集，老千身份敗露的洛妍將露出態度惡劣真性情，除會與夏莉（馮盈盈飾）大打出手，更會喪鬧老千男友，其中一句「正一廢柴」更是鏗鏘有聲，完全擺脫了郭柏妍固有的乖乖女形象。
昨晚Rosita將雙腳擱在林景程大腿撒嬌一幕更是引爆熱討，Rosita除獲讚顏值爆燈、嗲功一流，修長美腿亦大受關注！談到相關床戲，Rosita坦言是一大突破：「我冇試過拍呢類情景嘅床戲，都好多謝監製April全程guide住我哋點做。」Rosita又透露今晚將會怒摑林景程，並笑言十分感激對方：「好多謝佢嘅信任，同埋辛苦晒佢塊臉，都想同佢講聲唔好意思。不過打完佢之後，我就開始掌握到拍劇點樣打人可以一take過。」
雖然劇中「鬧人打人唔使本」，但Rosita坦言平時很少與人吵架，今次為了投入角色只能辛苦親弟做「嗌交替身」：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以都要趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得嗰排我同細佬感情反而突飛猛進咗。」