妳不是她｜郭柏妍床戰林景程 大腿撒嬌搞到網民狂CAP圖

由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》，本周一至五晚八點半翡翠台播映結局周。昨晚（9日）一集的故事圍繞林善（車婉婉飾）、世軒（林景程飾）及洛妍（郭柏妍Rosita飾）。

劇中飾演「雙面Bitch」的Rosita，這次角色甚有突破，面對世軒時，不但全程看似人畜無害，更嬌嗲味濃經常如小綿羊般向世軒撒嬌；不過今晚一集，老千身份敗露的洛妍將露出態度惡劣真性情，除會與夏莉（馮盈盈飾）大打出手，更會喪鬧老千男友，其中一句「正一廢柴」更是鏗鏘有聲，完全擺脫了郭柏妍固有的乖乖女形象。