妳不是她｜馮盈盈受騙徒啟發學商業嘢 丁子朗狂讚FYY︰佢真係好靚

馮盈盈、丁子朗、馬貫東、黃庭鋒、胡楓(修哥)及羅蘭等今日到尖沙咀出席《妳不是她》宣傳活動，適逢月中是修哥的92歲生日，劇組更準備了壽桃給他，提早為他慶祝，同時另送上鮮花給羅蘭姐。

馮盈盈與丁子朗等在街頭派發心心氣球及糖果予fans，劇中的CP更應主持要求擺出不同甜蜜甫士。丁子朗就從後攬住馮盈盈，一度引來在場人士起鬨，丁子朗更怕羞表示好擔心被盈盈的fans追打。由於劇中黃庭鋒跟丁子朗、馮盈盈是三角關係，所以大會亦要求三人合照，盈盈大好艷福。

丁子朗︰盈盈真係好靚

提到外間對他們這對cp的反應不俗，丁子朗表示接拍時知道對手是盈盈時，經理人曾擔心大家不太相襯，「因為佢真係好靚，而且喺套戲又好sharp，但係出嚟效果又好match！我真心覺得佢好靚！」盈盈聞言便互笠高帽說︰「佢係完美呀！因為佢真係演到個種好cute男朋友感覺，難怪劇中嘅夏莉會對佢死心塌地，佢個角色係會為女友花好多心思，就算做錯咩都好，女朋友都唔會嬲得落！」

她又指觀眾可能覺得丁子朗在劇中常常要由她去幫手，但細心留意便發現「林信」在日常生活中是常把女友放在首位，連打機頭像都是用「夏莉」。