熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-03 19:12:09

妳不是她｜馮盈盈受騙徒啟發學商業嘢 丁子朗狂讚FYY︰佢真係好靚

分享：

《妳不是她》一眾演員、監製徐正康及陳萍到尖沙咀街頭跟大家見面。

馮盈盈、丁子朗、馬貫東、黃庭鋒、胡楓(修哥)及羅蘭等今日到尖沙咀出席《妳不是她》宣傳活動，適逢月中是修哥的92歲生日，劇組更準備了壽桃給他，提早為他慶祝，同時另送上鮮花給羅蘭姐。

 

馮盈盈與丁子朗等在街頭派發心心氣球及糖果予fans，劇中的CP更應主持要求擺出不同甜蜜甫士。丁子朗就從後攬住馮盈盈，一度引來在場人士起鬨，丁子朗更怕羞表示好擔心被盈盈的fans追打。由於劇中黃庭鋒跟丁子朗、馮盈盈是三角關係，所以大會亦要求三人合照，盈盈大好艷福。

黃庭鋒、馮盈盈、丁子朗在劇中有微妙的關係。

丁子朗︰盈盈真係好靚

提到外間對他們這對cp的反應不俗，丁子朗表示接拍時知道對手是盈盈時，經理人曾擔心大家不太相襯，「因為佢真係好靚，而且喺套戲又好sharp，但係出嚟效果又好match！我真心覺得佢好靚！」盈盈聞言便互笠高帽說︰「佢係完美呀！因為佢真係演到個種好cute男朋友感覺，難怪劇中嘅夏莉會對佢死心塌地，佢個角色係會為女友花好多心思，就算做錯咩都好，女朋友都唔會嬲得落！」

她又指觀眾可能覺得丁子朗在劇中常常要由她去幫手，但細心留意便發現「林信」在日常生活中是常把女友放在首位，連打機頭像都是用「夏莉」。

受騙徒啟發

談到新一年的工作，盈盈表示已開始拍新的節目，自己亦有新的搞作想做，笑謂這些新搞作全來自騙徒。她說︰「我讀緊啲online course關於商業、營商管理方面，(你之前被騙徒借頭像去呃人喎！)我就係啟發自呢樣！就係出面太多騙徒呃人投資啦！我唔係主力講投資，會講商業管理方面，但係想分享自己學到嘅知識，唔好咁多假資訊。」

Ad Block

馮盈盈現修讀一些商業課程，直言受騙徒啟發，稍後會跟大家分享自己的知識。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受