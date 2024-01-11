妳不是她｜馮盈盈角色大變全因平行時空 黃庭鋒「悲情男二」角色贏盡好評

《妳不是她》開播以來最為網民津津樂道的，是女主角夏莉（馮盈盈飾）真身到底是甚麼，除有網民懷疑夏莉與愛貓Nana交換靈魂外，亦有網民憑藉7G電話這個線索推測夏莉是未來人。這個醞釀了足足兩個多星期的謎團昨晚（10日）終於揭盅，不少網民大嘆意料之外。 昨晚劇情還原當日夏莉與林信（丁子朗飾）撞車現場，原來當時另一個時空的夏莉與林信亦同樣鬧分手兼撞車，不同的是在另一個時空主動提出分手的是林信，負責駕車的是夏莉。由於兩個時空的夏莉及林信差不多於同一個時間點撞車，這個巧合造成兩個時空的夏莉對調身份，原本的夏莉去了另一個時空後，由於該個時空的林信於車禍現場死亡，導致夏莉以殺人罪被即場逮捕，配以滂沱大雨畫面及暗黑氛圍，令劇情更趨緊湊。

昨晚黃庭鋒演出亦相當精彩，繼之前晒肌挑戰體能之巔後，這次再下一城挑戰身手。昨晚劇情講述夏莉為幫林信家姐林善（車婉婉飾）救回被擄走的Anson（林景程飾），竟背著林信找其好友阿Man（黃庭鋒飾）幫忙，並與洛妍（郭柏妍飾）及其男友Kenny（鄒兆霆飾）展開混戰。在一分半鐘的對打戲中，除了盈盈及郭柏妍的女人交狠辣又吸睛外，庭鋒與鄒兆霆的拳頭交亦不容忽視。 兩名猛男除了在地上瘋狂扭打兼互摑，更由地下打到跳上梳化再齊齊碌回地面，當中庭鋒更先後被郭柏妍以玻璃樽及棒球棍打頭。談到該場動作戲，庭鋒笑言是「耗盡體能」，皆因拍了整整一個通宵，很多動作都是「即學即打」，並笑言拍攝最大障礙是二人身上的背心：「好難呀真係，一來個地方細，二來原本諗住只係簡單拉扯戲，因為著住背心做唔到個效果，所以臨場變陣一嚟就要滾完落地再跳上梳化，同埋要用拳頭對打。」