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娛樂
2023-12-27 20:04:38

妳不是她｜馮盈盈、懶音再被讚有改善 為打得精彩向小丑女偷師

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馮盈盈在《妳不是她》擔任女一。

由馮盈盈、丁子朗主演，徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》已開播了兩集，由於首集劇情即帶出懸念，在網上亦掀起一定討論度。昨晚（26日）劇情講到林信（丁子朗飾）在醫院醒來之際，古怪的事情發生了，原屬「黑面內斂管家婆」的夏莉（馮盈盈飾），突然變得熱情如火、溫柔體貼兼千依百順，加上連番出現古怪行為，包括由不喜歡亂花錢變成豪爽、支票簽名不對辦、然變得好打、以及忘記自己時裝店位置等。

對於馮盈盈突然性情大變，網民亦大感好奇、紛紛推測夏莉「轉性之謎」，更有網民仔細地「還原」林信及夏莉撞車現場，並以離奇出現的藍光作為推測重點，估計與時空穿越及靈魂交換等方向有關，令網上掀起一股競猜熱。

雖然劇中「打鬥戲」並非動作戲水平，但為了讓觀眾看得過癮，馮盈盈仍是做足功課：「因為我個角色好打得，我有參考到小丑女Margot Robbie，睇吓點樣打起上嚟型啲又靚啲。」另網民對於她的懶音問題大有改善、以及劇中紅髮造型亦吸獲正評

 

初出道時因懶音受盡批評的馮盈盈2019開始找來言語治療師糾正懶音，對方是《3日2夜》主持之一的周佩婷，之後於2021年參與《好聲好戲》挑戰自己，結果贏盡正評。馮盈盈透露汪明荃是她主要學習對象：「我好想學佢點樣字正腔圓得嚟又好自然，主要睇吓佢平時主持節目、訪問講嘢時語氣同發音咬字咁，我亦都親身睇過佢做粵劇，順便學埋佢點樣用氣。」

馮盈盈在劇中有浸浴場口。

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