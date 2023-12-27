妳不是她｜馮盈盈、懶音再被讚有改善 為打得精彩向小丑女偷師

由馮盈盈、丁子朗主演，徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》已開播了兩集，由於首集劇情即帶出懸念，在網上亦掀起一定討論度。昨晚（26日）劇情講到林信（丁子朗飾）在醫院醒來之際，古怪的事情發生了，原屬「黑面內斂管家婆」的夏莉（馮盈盈飾），突然變得熱情如火、溫柔體貼兼千依百順，加上連番出現古怪行為，包括由不喜歡亂花錢變成豪爽、支票簽名不對辦、突然變得好打、以及忘記自己時裝店位置等。

對於馮盈盈突然性情大變，網民亦大感好奇、紛紛推測夏莉「轉性之謎」，更有網民仔細地「還原」林信及夏莉撞車現場，並以離奇出現的藍光作為推測重點，估計與時空穿越及靈魂交換等方向有關，令網上掀起一股競猜熱。