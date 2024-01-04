妳不是她｜黃庭鋒唔做悲情男專業戶 愛演戲想挑戰拍喜劇

黃庭鋒昨日出席《妳不是她》的宣傳活動，他在劇中跟丁子朗、馮盈盈有著奇妙關係，三人更一齊合照，形成一個「嬲」字。不少網民擔憂他又再次一出場即死，成為悲劇主角，連他也忍不住回應︰「今次唔使死呀！」

僅得兩星期操 在劇中的庭鋒為了幫馮盈盈而跟大隻佬battle，在劇中又要舉鐵、引體上升及推鐵。這場battle場口引來網民熱烈討論，庭鋒坦言全程只有兩星期時間左右準備，除了節食還要找健身教練「加操」：「真係好大件事！因為男主角(丁子朗)身材都好好，同大隻佬挑機個場，仲要同盈盈通頂完就換背心拍啦！真係驚埋位嗰陣暈低。」

庭鋒愛演戲 庭鋒一出場，網民對他的評價偏高，讚多個彈，並希望無綫可以多給機會予他發揮。他表示過去多在主持方面發展，但自己真的很希望可以拍多些劇，「因為自己好享受演戲過程，可以投入另一個世界，嗰種感覺係平時生活唔會有，但真係有機會，我會好好努力。」