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娛樂
2024-01-04 16:59:06

妳不是她｜黃庭鋒唔做悲情男專業戶 愛演戲想挑戰拍喜劇

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黃庭鋒在《妳不是她》的表現引來網民熱烈討論。

黃庭鋒昨日出席《妳不是她》的宣傳活動，他在劇中跟丁子朗、馮盈盈有著奇妙關係，三人更一齊合照，形成一個「嬲」字。不少網民擔憂他又再次一出場即死，成為悲劇主角，連他也忍不住回應︰「今次唔使死呀！」

一個嬲字。

僅得兩星期操

在劇中的庭鋒為了幫馮盈盈而跟大隻佬battle，在劇中又要舉鐵、引體上升及推鐵。這場battle場口引來網民熱烈討論，庭鋒坦言全程只有兩星期時間左右準備，除了節食還要找健身教練「加操」：「真係好大件事！因為男主角(丁子朗)身材都好好，同大隻佬挑機個場，仲要同盈盈通頂完就換背心拍啦！真係驚埋位嗰陣暈低。」

庭鋒愛演戲

庭鋒一出場，網民對他的評價偏高，讚多個彈，並希望無綫可以多給機會予他發揮。他表示過去多在主持方面發展，但自己真的很希望可以拍多些劇，「因為自己好享受演戲過程，可以投入另一個世界，嗰種感覺係平時生活唔會有，但真係有機會，我會好好努力。」

 

庭鋒笑言過去有些角色太慘，自己亦在那個氛圍一段時間才能出來。

拍喜劇開心下

問到今年的計劃，他表示有望接拍到喜劇，「我真係好鍾意拍喜劇！可能之前拍戲嘅角色都比較深情啲，會令自己唔開心，但拍喜劇就可以長時間好開心。自己本身都係睇住星爺嘅戲大，係好鍾意喜劇，我最估唔到同盈盈係可以咁多星爺對白交流。」然而，過去不少藝人拍喜劇都被指太有周星馳影子，庭鋒表示會盡量做自己風格，坦言大家看星爺的作品看到入晒血，所以每次提起一、兩句對白便會很有共鳴。「我會保持返自己風格，唔會抄襲先啦，希望盡量做到自己。」

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庭鋒表示最想在戲劇上作不同嘗試。

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