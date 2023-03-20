妻夫木聰無懼得失廣告商接演《那個男人》 獲導演大讚夠義氣

由妻夫木聰、安藤櫻合演、《愚行錄》石川慶執導的日本電影《那個男人》，上周在有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院大獎第46屆頒獎禮上，在11項提名中掃走8 個大獎成贏家，妻夫木聰和安藤櫻分別奪得最佳男主角和最佳女配角獎，兩人領獎時哭成淚人。獲最佳導演獎的石川慶感激妻夫木聰有義氣，無懼得失廣告商，敢於接演身份敏感的日籍韓裔律師角色。電影現已在香港上映。

提升懸疑氣氛 《那個男人》自芥川獎作家平野啓一郎2018年的同名暢銷小說，是他繼《日間演奏會散場時》(2016) 後再有作品被搬到大銀幕，透過一個懸疑故事探討身分認同及標籤的問題。故事講述谷口里枝 (安藤櫻 飾) 婚後與丈夫大祐 (窪田正孝 飾) 鶼鰈情深；惜好景不常，一次橫禍不但帶走了大祐，還揭發死者其實「另有其人」。里枝委託律師城戶章良 (妻夫木聰 飾) 著手徹查亡夫「X」的真正身份。 導演找來《愚行錄》編劇向井康介協改編劇本，提升劇情的懸疑推理氣氛，藉由一個死去的無名男子身影，追問是甚樣的過去、出身及經歷，會造就一個人曾經渴望在社會上消失，恨不得刪除自己的存在。