熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-03-20 12:16:34

妻夫木聰無懼得失廣告商接演《那個男人》 獲導演大讚夠義氣

分享：
妻夫木聰無懼得失廣告商接演《那個男人》 獲導演大讚夠義氣

妻夫木聰在《那個男人》演日籍韓裔律師。

由妻夫木聰、安藤櫻合演、《愚行錄》石川慶執導的日本電影《那個男人》，上周在有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院大獎第46屆頒獎禮上，在11項提名中掃走8 個大獎成贏家，妻夫木聰和安藤櫻分別奪得最佳男主角和最佳女配角獎，兩人領獎時哭成淚人。獲最佳導演獎的石川慶感激妻夫木聰有義氣，無懼得失廣告商，敢於接演身份敏感的日籍韓裔律師角色。電影現已在香港上映。

安藤櫻、妻夫木聰和窪田正孝分別獲得「日本奧斯卡」的最佳女配角、影帝和最佳男配角獎。 安藤櫻與窪田正孝在《那個男人》演夫婦。 導演大讚妻夫木聰在《那個男人》演抑制感情的男主角，情感控制得宜。

提升懸疑氣氛

《那個男人》自芥川獎作家平野啓一郎2018年的同名暢銷小說，是他繼《日間演奏會散場時》(2016) 後再有作品被搬到大銀幕，透過一個懸疑故事探討身分認同及標籤的問題。故事講述谷口里枝 (安藤櫻 ) 婚後與丈夫大祐 (窪田正孝 ) 鶼鰈情深；惜好景不常，一次橫禍不但帶走了大祐，還揭發死者其實「另有其人」。里枝委託律師城戶章良 (妻夫木聰 ) 著手徹查亡夫「X」的真正身份。

導演找來《愚行錄》編劇向井康介協改編劇本，提升劇情的懸疑推理氣氛，藉由一個死去的無名男子身影，追問是甚樣的過去、出身及經歷，會造就一個人曾經渴望在社會上消失，恨不得刪除自己的存在。

導演大讚妻夫木聰在《那個男人》演抑制感情的男主角，情感控制得宜。 《那個男人》透過一個懸疑故事探討身分認同及標籤的問題

安藤櫻獲讚喊戲有感染力

繼電影《惡人》後，妻夫木聰相隔12年再憑《那個男人》封日本奧斯卡影帝，他演一名日籍韓裔律師。導演石川慶指出，由於日韓裔族群於日本身分敏感，這種角色很多演員不願接演，因為他們必須考量廣告商的反應。這是日本社會的弊病，沒有明確地說不行，但大家會看人臉色。他對妻夫木聰提出邀約，妻夫木聰立刻說要演，即使有很多廣告代言，卻更在乎自己是演員，必須站出來發聲，讓石川慶非常欽佩，對妻夫木聰的義氣滿是感謝。他大讚妻夫木聰那抑制感情的演技，控制得宜，完美化身成為朋友擔心的普通男子。

石川導演亦指安藤櫻的演技迫真，哭泣的表情有感染力，會令人心頭一緊。而窪田正孝則是極具潛力，長以演技體現抽象的內容，很適合扮演蘊藏瘋狂而帶有危險感覺的角色。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受