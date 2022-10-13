姊妹們的國際市場｜10名嘉賓超強背景一覽 混血型男與女神配對撻出愛火花

1. Alex杜國樑（中法混血兒）

3歲Alex杜國樑為中法混血兒，與哥哥杜國榆同係全職足球員。身高195cm嘅佢空餘時間兼任模特兒，影硬照相當出色，但對住女士們就斯文有禮

2. Mixson黃寶漳（1/4法國血統）

Mixson黃寶漳喜歡大自然，自10年前佢已經到訪過納米比亞、坦桑尼亞等地方。Mixson仲有好多演出機會，例如出演好多歌手嘅MV，又於ViuTV劇集《IT狗》飾演KAKI嘅孖生哥哥一角。

3. 鈴木啟介 （日本YouTuber）

27歲鈴木啟介2019年9月來港，於中文大學讀書，講得一口流利廣東話。除咗經營自家YouTube頻道，佢亦好鍾意到處遊覽，喺香港好多山頭留低咗好多腳毛。有網民就表示鈴木啟介唇色偏白，佢就解釋自己因為曬得太勁所以變成咁。

4. Kit王勤傑（泰國）

Kit王勤傑現年29歲，來自泰國，擁黝黑皮膚，職業係職業咖啡師。平日興趣就係行山和露營。

5. Kiva黎振曦（中牙混血兒）

17歲Kiva黎振曦係中牙混血兒，亦係參賽者中年紀最細，未知係咪因為年齡問題，性格行為都好直率，成日都會喺鏡頭前舉中指，又喺阿正面前指唔鍾意女仔咁嘈。現職模特兒嘅Kiva身材健碩，IG不時派福利照，曾為Children of the Discordance、Clot等潮牌影造型照；而佢最鍾意就係打拳。

6. Mishy李昭南（ViuTV女神）

Mishy李昭南有「ViuTV女神」之稱，但絕對內外兼備。精通鋼琴等多種樂器及兩文三語之外，其實Mishy家族經營酒樓生意，年幼時期已移民美國入讀加州聖利安卓高校，並以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，最後以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系；Mishy更曾於美國華盛頓政府總部電視台擔任主播。

7. Sica何洛瑤（全民造星IV參賽者）

Sica何洛瑤為00後，參加《全民造星IV》將日系文化帶到電視上引起討論，擁有眾多支持者，比賽結束後簽約ViuTV成為藝人。Sica個性及行為經常「跳掣」，反應誇張，被封「白卡主席」；有網民就擔心呢種性格令佢難於在《姊妹們的國際市場》配對成功。

8. Maisy馬曉晴（港版石原聰美）

Maisy馬曉晴擁有甜美外貌，被指撞樣日本藝人石原聰美，多次獲日本媒體報道介紹，仲封佢做「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」。Maisy曾亮相於余德丞主持嘅J2節目《真•女神轉身》及鍾培生節目《Date With 鍾培生》教鍾培生溜冰，而佢其實自細接受花式溜冰訓練，仲曾獲香港錦標賽冠軍。

9. Isabella陳海寧（193緋聞女友）

Isabella陳海寧與ERROR成員阿Dee（何啟華）撞樣，故被稱為「Dee姐」。佢其實於2015年拍攝電影《哪一天我們會飛》入行，曾客串ViuTV劇集《仇老爺爺》及兩輯ViuTV烹飪比賽節目《辣伙頭》和《辣伙頭•開火》，近日更於即將上映嘅《深宵閃避球》中飾演女排隊「大佬」；又曾成為林欣彤《不如憎你》MV女主角，獲讚演技一流。而佢更與193（郭嘉駿）傳過緋聞，被指不時分享同背景嘅個人照。

10. Kaying嘉盈BB（熊女郎）

Kaying嘉盈BB為「熊仔頭」和「藍仔頭」主理YouTube頻道《FHProductionHK》重要一員，因「MK妹」形象，不時衝口而出爆粗，及33E豐滿身材被指係新一代網絡女神。不過，日前Kaying嘉盈BB於節目指自己係標準香港女仔，比Maisy等參賽者貼地一言就被網民質疑，指佢好嘈，經常喺人哋講嘢嘅時候插嘴，又認為佢好造作。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載