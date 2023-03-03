姑丈是退休消防員 炎明熹夥三視帝合唱向消防員致敬

為數59人的「特區救援隊」於上月前往土耳其地震災區協助救援，成功拯救四名生還者，獲各界表揚。為了向一班為拯救生命、無私冒上生命危險出動的消防員致敬，無綫早前召集35名旗下藝人及歌手，灌錄由消防處心理服務組及消防流行樂隊作曲、填詞的《活出信念》， 希望帶出歌詞中「希望祝福充滿心裏」的信息，以及為一班願意「盡我心發熱，熱血每一分一秒」的消防員打氣。

35 名藝人參與

參與錄歌的35名藝人及歌手包括：陳展鵬、譚俊彥、王浩信、炎明熹（Gigi）、Aska（張馳豪）、《聲夢2》成員Janees、《中年好聲音》代表李佳、涂家堯及馮志豪等。父親是消防員的陳展鵬，受訪時透露由於深深體會到消防員的付出，故此坦言看到歌詞時已相當感動：「香港係一個大都會，世界嘅事我哋都會關注到，今次首歌《活出信念》對我嚟講好親切，因為我爸爸係消防員，消防員出車係冒住生命危險，尤其係山泥傾瀉時……所以我睇到份詞都覺得好感動。」至於姑丈是退休消防員的炎明熹，則直指一直很希望能為消防員打氣：「其實我未收到消息（灌錄歌曲）前，已經好想有機會可以鼓勵大家，咁啱依家有呢首歌，我就非常之開心，一定要參與其中。」

打頭陣為歌曲獻聲的譚俊彥，則坦言正式踏入錄音室前心情緊張：「因為個key要就番大家，所以低咗少少，我都對自己唱法同把聲作出咗少少修正，希望大家聽到會舒服，同埋畀到打氣嘅感覺大家。」王浩信則感恩錄音過程順利：「希望用溫暖啲、支持鼓勵性啲、soft啲嘅感覺去演繹呢首歌，都好快pick up到想傳遞嘅信息，所以好快就完成咗。」