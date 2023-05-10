姚嘉妮女兒激罕母女檔拍廣告 網民勁讚係隱藏版最美星二代：靚過沈月

姚嘉妮與老公林祖輝育一對仔女，分別為14歲大女林煦錡（Kyra）和10歲細仔林璟豪（Kyros）。姚嘉妮婚後仍活躍於演藝圈，不時都會接拍廣告。姚嘉妮與仔女於本月頭到日本旅遊，激罕地公開有Kyra靚樣嘅旅遊照，就連姚嘉妮自己都留言指囡囡今次終於肯畀佢影相：「我真係要特別鳴謝囡囡Kyra做我嘅臨時童工模特兒，一兩年前佢真係唔鍾意畀我影相，今次佢肯畀我影，巧感動！見到佢啲相真係覺得佢呢一兩年大得好快！所以我好珍惜我哋每一刻相處嘅時間。」唔少網民都大讚Kyra有仙氣。
獲網民讚似林嘉欣
近日，姚嘉妮與囝囝囡囡受澳門旅遊局邀請到澳門拍攝一日遊「感受澳門樂無限」宣傳片，遊走大三巴、澳門科學館、TeamLab等景點，網民繼續將焦點放於Kyra身上，不但大讚Kyra樣子甜美，更表示年紀細細已擁有一雙長腿及散發陣陣星味，甚有林嘉欣及「星二代」邱淑貞女兒沈月影子，為隱藏版最美星二代：「囡囡生得好髙又靚，做model都得」、「囡囡係氣質美女」、「嘉妮的女兒好似你一樣，好靚女」、「嘉嘉同女女好似兩姊妹」、「囡囡好靚，靚過沈月」、「你個女好似林嘉欣，好靚女，但係佢好似好cool咁」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈