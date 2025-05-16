姚子羚一提徐偉棟甜到漏 親揭缺席胡說八道飯局原因

姚子羚昨日(15日)到啟德體藝館出席《保境安民為公益」綜藝大匯演》擔任表演嘉賓，早前她為陳山聰擔任個唱嘉賓，如今又再次上台獻唱，子羚表示很開心，並預告稍後將會與另一男藝人合作開騷。問到她是否愈唱愈有信心，她表示仍需努力，自己也有找老師練習。

羨慕胡定欣任Sammi嘉實 談到她的姊妹胡定欣為鄭秀文演唱會擔任嘉賓，她大讚定欣非常勁，自己亦替她高興。她稱原定要跟定欣、杏兒食飯，奈何自己病了無法出席，無緣聽對方分享喜悅。她又大讚定欣非常有心思，在她為山聰擔任個唱當天，訂了一個花籃給她打氣，大讚是好姊妹，更不忘隔空向山聰詐型沒有其他表示。她續說︰「其實佢去唱歌，我都冇送花俾佢，唔緊要啦！哈哈！下次佢開騷我會送。」問到胡說八道會否再合體開騷，子羚表示因為大家的檔期很難夾，一直都有客戶問會否合體，她直言連食飯也很難齊腳，惟有寄望可以不久將來在近的國家舉行。

跟 徐偉棟去撐枱腳 早前子羚被爆與徐少強和雪梨的兒子徐偉棟譜出戀曲，今次活動面帶春風，她笑言是因為即將開劇，自己又可以很快開騷。問到她這麼忙碌，有沒有時間跟對方見面，她表示也有抽時間一齊吃飯，至於是否發展中，子羚想了一回答道︰「了解下啦……佢的確係一個好好男仔，比較單純嘅男孩。(怕唔怕出街被人影？)男未婚、女未嫁，大家又單身，都係正常社交活動！哈哈。」