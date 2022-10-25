姚安娜回流香港入住九肚山2千呎豪宅 為老公放棄慢活生活返港定居

姚安娜（Lilith）曾主持兒童節目《閃電傳真機》，做過歌手，又拍過亞視劇集《我和殭屍有個約會2》，不過自13歲開始研究塔羅牌嘅佢已轉型成心靈導師；2018年與老公郭智明及子女以投資移民身份移民台中，以160萬港幣於當地開設靈性產品及服務公司，又用600萬港幣購入1500呎連2個車位嘅大單位。姚安娜當時表示香港畀唔到佢想要嘅東西，認為台中步伐較慢，台中人又較有人情味；不過，原來姚安娜一家四口已回流返港定居，原因係老公未能適應當地生活。

姚安娜接受傳媒訪問時解釋，老公嘅國語係有限公司，疫情前一個月飛返香港兩次，疫情下無得出埠，被迫困住喺台灣爆發思鄉，又多咗反思機會，最後老公摸清自己最愛都係香港，因此決定舉家回流。由於姚安娜係澳門人，回港前需要辦理證件，於是索性於澳門居住一年，今年5月先正式返港定居。姚安娜新居位於九肚山，足足有2千呎咁大，包括4間套房、5個廁所、大廚房，又布滿各成員嘅限量版玩具珍藏，每個玩偶由入門一萬元到幾萬不等，例如一比一JOKER小丑玩偶，仲特意訂玻璃櫃擺放以保護其矽膠材質。姚安娜又指新居外有好多猴子，感覺接近大自然，老公感覺好似去咗南非旅行，好喜歡新居環境；又分享對於回流香港，老公係全家人最開心嗰個，唔敢再帶佢走。

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