姚樂怡50歲獲讚「不老女神」　網民錯認湯盈盈恭喜錢嘉樂

前TVB藝員姚樂怡於2012年與圈外男友結婚後，逐漸退出幕前工作。雖然大家依家冇咩機會喺電視節目見到佢，不過佢就頻頻喺社交網站同大家分享生活點滴。姚樂怡絕對係靚女一名，再加上佢保養得宜，真係完全睇唔出佢已經50歲，不過佢近日上載嘅影片，就被網民誤以為佢係「七魔女」好友湯盈盈。
影片所見，著上超deepV白色連身褲嘅姚樂怡喺海灘奔跑，非常性感。佢留言話「珍惜每一天，享受每一天，做自己的主角」，而網民睇到姚樂怡嘅近況後，紛紛留言大讚佢保養得宜，例如「不老女神」、「為甚麼在你身上看不見歲月的痕跡？」及「好看過陳自瑤」等等；不過亦有網民誤以為佢係湯盈盈：「錢嘉樂真有福氣啊，娶到你」及「湯盈盈我愛你」等等。
一家三口幸福美滿
1998年出道嘅姚樂怡，係「電波少女」成員之一，電影處女作《超級整蠱霸王》飾演水塘一角，憑驕人身材及性感演出成功獲得關注，而人氣急升。除咗拍電影之外，佢亦拍攝咗唔少無綫電視劇，當中以《陀槍師姐》嘅陳五福及《十月初五的月光》嘅江依文最為人熟悉。其後佢約滿離巢，轉行任職公關工作。2012年與拍拖8年嘅圈外男友結婚，2015年誕下囡囡吳芊憧Gaibe，一家三口幸福美滿。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈