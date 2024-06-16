姚樂怡50歲獲讚「不老女神」　網民錯認湯盈盈恭喜錢嘉樂

前TVB藝員姚樂怡於2012年與圈外男友結婚後，逐漸退出幕前工作。雖然大家依家冇咩機會喺電視節目見到佢，不過佢就頻頻喺社交網站同大家分享生活點滴。姚樂怡絕對係靚女一名，再加上佢保養得宜，真係完全睇唔出佢已經50歲，不過佢近日上載嘅影片，就被網民誤以為佢係「七魔女」好友湯盈盈。

影片所見，著上超deepV白色連身褲嘅姚樂怡喺海灘奔跑，非常性感。佢留言話「珍惜每一天，享受每一天，做自己的主角」，而網民睇到姚樂怡嘅近況後，紛紛留言大讚佢保養得宜，例如「不老女神」、「為甚麼在你身上看不見歲月的痕跡？」及「好看過陳自瑤」等等；不過亦有網民誤以為佢係湯盈盈：「錢嘉樂真有福氣啊，娶到你」及「湯盈盈我愛你」等等。