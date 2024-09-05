姚焯菲今年第7首作品上架 新歌被指似JW王灝兒作品

「星夢」歌手姚焯菲(Chantel)，早前從新西蘭放暑假回港，灌錄了多首新曲，包括剛剛上架的年度主打歌《至少他不似你》，這是她於2024年推出的第7首音樂作品(包括合唱及獨唱)，以及第5首派台歌曲。雖然2024年只過了約8個多月，今年絕對是Chantel自2021年出道已來，最「多產」的一年得。
《至少他不似你》由周錫漢作曲及監製、陳詠謙填詞，Nick Wong負責編曲。Chantel以細膩聲線演繹大家都可能有過的經歷，編曲以鋼琴為主軸，烘托著她真摰的演繹，唱給大家一種傷痛過後，仍保留對愛情的期盼，知道「至少他不似你」，就是下個值得付托的對象。
18歲Chantel駕御抒情歌
踏入9月就18歲的Chantel，《至少他不似你》推出後獲得好評，不少網民大讚這類抒情歌，最適合好發揮其磁性歌聲，加上她愈來愈進步的低音，和日漸成熟的唱功，以及富個人特色的咬字，令聽眾可以仔細咀嚼歌詞。有網民指，此曲與當年JW王灝兒的《矛盾一生》及《逃生門》等風格類似，加上Chantel在《聲夢傳奇》比賽期間被稱為「小JW」，以及同樣的曲詞班底，均令人感覺是在與這些多年前的失戀歌曲互相呼應。
Chantel的公司亦非常揼本，MV除了專程遠赴台灣取景外，並有當地演員參與拍攝外，亦大考Chantel演技，皆因她要挑戰拍「喊戲」！此外，雖然MV中Chantel出鏡機會不多，但分別有高貴及青春形象。