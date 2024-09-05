姚焯菲今年第7首作品上架 新歌被指JW王灝兒作品

「星夢」歌手姚焯菲(Chantel)，早前從新西蘭放暑假回港，灌錄了多首新曲，包括剛剛上架的年度主打歌《至少他不似你》，這是她於2024年推出的第7首音樂作品(包括合唱及獨唱)，以及第5首派台歌曲。雖然2024年只過了約8個多月，今年絕對是Chantel自2021年出道已來，最「多產」的一年得。

《至少他不似你》由周錫漢作曲及監製、陳詠謙填詞，Nick Wong負責編曲。Chantel以細膩聲線演繹大家都可能有過的經歷，編曲以鋼琴為主軸，烘托著她真摰的演繹，唱給大家一種傷痛過後，仍保留對愛情的期盼，知道「至少他不似你」，就是下個值得付托的對象。