姚焯菲全新單曲《New Fantasy》MV面世 拋開「小公主」形象展現自信女人味

Chantel姚焯菲推出全新單曲《New Fantasy》，一改以往「小公主」的形象，挑戰型格舞曲，搖身一變展現出熟女人味。《New Fantasy》作為Chantel今年第一首派台歌，加上已經18歲大個女，所以今次歌曲以「蛻變」作主題，希望向大家展示全新形象。MV之中Chantel連場勁歌熱舞，事前要不斷上堂備戰，她說：「為咗今次MV練咗十幾個鐘，同埋我覺得最難係記好每個動作，記得之後仲要花好多時間琢磨點樣做得最靚最流暢。」

為呼應「蛻變」這個主題，MV中的服裝都有一個小彩蛋，就是Chantel身穿7件分別印有以往個人單曲封面的外套(有：《初心小島》、《這個姿態》、《Dreamscape》等等)，然後逐一卸下，寓意拋開以前的自己破繭而出。Chantel與團隊為新歌及MV落足心機，她表示心情緊張：「呢首今年第一首派台歌，係一個全新風格，我心情係好緊張，因為我唔知大家會對呢首歌有咩意見，同時亦都有一份期待，到底fans會點諗，會唔會成日聽呢？」