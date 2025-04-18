姚焯菲密密接job忙到忘記節日 周嘉洛反串做女人撐新歌

姚焯菲（Chantel）和林智樂（Felix）昨天趁復活節前夕，特別到新城廣播大派復活節朱古力，人人有份，包括新城首席營運總監馬浚偉、首席創作總監周禮茂、一眾DJ等等。而一向十分欣賞林智樂的周禮茂表示留意了Felix的新歌《發夢的練習曲》並讚賞，即時令到Felix開心到飛起，十分可愛，兩人並祝福所有樂迷復活節快樂。



Chantel近日忙於拍攝《愛．回家》，她透露復活節可能要開工，但未收到確實通知，笑言忙到幾乎忘記節日。提到在劇中飾演「彤彤」一角，Chantel坦言十分享受，她開心表示：「我發現拍劇好好玩，一開始拍時會做到好僵硬，背對白多過做戲，不過每個人拍戲一開始都係咁，依家就習慣咗個環境，同埋知道彤彤應該點講嘢，會搵番彤彤講嘢嘅節奏同感情。」



至於，日前與劇中表哥金城安（周嘉洛飾）拍攝了一條片，Chantel 透露當天在公司拍攝MV，適逢周嘉洛在隔離廠開劇，所以邀請他過來探班，Chantel表示：「佢咁啱喺劇入面扮一個女人，經理人話今日有個『表姐』嚟探班，其實我已經估到係表哥扮女人，不過我事前真係唔知佢會嚟，之後就拍咗條片。（對佢個造型有咩評價？）好靚女，佢好有天份做女人，扮得好似。」而Felix亦表示有捧Chantel場，他說：「彤彤第一集出場我已經喺電視機睇，一個字，好！」