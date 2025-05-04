姚焯菲日本充電之旅 賞櫻花歎美食購物樂

「星夢」歌手姚焯菲(Chantel)，最近利用音樂劇《三·八》還未進行彩排的空檔，飛到日本享受短暫的充電之旅。昨日她在IG上分享了多張靚相，於東京街頭四處留倩影，似乎非常享受這個美好的假期。
去年12月，Chantel於新西蘭奧克蘭拔萃女子學校「Academic High Distinction」榮譽畢業，趁上大學前休學9個月，她回港工作積極，除了加入《愛．回家之開心速遞》劇組，又積極推出新歌，像早前的《New Fantasy》，就挑戰跳唱風格，之後又要參演《三·八》。
忙了5個月的Chantel，就趁《三·八》未埋位彩排，終於找到了一個喘息的機會，於是飛到日本叉電，從她分享的照片中，氣色大好，紅潤的臉頰即使素顏上陣，依然青春無敵。她又在日本大快朵頤，品嘗當地美食之餘，還賞櫻花，到光影媒體展覽館感受藝術氛圍。街拍時，她手上提著兩袋戰利品，滿足的笑容讓人看了心情大好。
Chantel更不忘在IG上呼應她的新歌，發文說「new fantasy found」，讓fans們紛紛留言支持，稱讚她可愛和青春。這趟滿載而歸的旅行，讓Chantel充實了自己，還為即將到來的工作注入新能量，fans均期待她在《三·八》中大放異彩，帶來更多驚喜！