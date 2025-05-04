姚焯菲日本充電之旅 賞櫻花歎美食購物樂

「星夢」歌手姚焯菲(Chantel)，最近利用音樂劇《三·八》還未進行彩排的空檔，飛到日本享受短暫的充電之旅。昨日她在IG上分享了多張靚相，於東京街頭四處留倩影，似乎非常享受這個美好的假期。

去年12月，Chantel於新西蘭奧克蘭拔萃女子學校「Academic High Distinction」榮譽畢業，趁上大學前休學9個月，她回港工作積極，除了加入《愛．回家之開心速遞》劇組，又積極推出新歌，像早前的《New Fantasy》，就挑戰跳唱風格，之後又要參演《三·八》。