姚焯菲爆同炎明熹少講嘢 諗過創業問埋老竇意見

姚焯菲(Chantel)今日到電台接受Do姐鄭裕玲訪問， Chantel分享了早前的新西蘭之旅後，Do姐就直接了當問她的短片風波，她直言不開心，更曾為此事哭了出來，慶幸身邊有家人及朋友的支持，她說︰「今次係經一事長一智。(係咪困擾好耐？)一時時，冇嘢做就會諗起，但呢件事令我強大咗。」她自言日後會小心點，並指經過今次事件之後，知道哪些人是「BFF」(一輩子最好的朋友)。
Chantel覺得炎明熹變化大
Do姐問Chantel與「聲夢」哪些成員比較熟絡，Chantel表示︰「應該係4小花，呢排就同Sherman(潘靜文)比較friend，佢好錫我！」提到炎明熹北上工作，Chantel稱當初知道她要北上時，大家都忍不住哭了出來，並指對方在大陸會很忙碌，所以沒有傾過偈。Chantel說︰「幾個月之後，佢返到嚟係高大咗好多，個感覺俾人係長大咗，佢仲要著好厚嘅鞋，所以就好高。佢個人長大咗，變到好專業。」
Do姐又問Chantel有否例子證明炎明熹變得很專業，Chantel說︰「以前大家彩排，佢會同我傾下偈，依家係『HI！Gi』，佢會話『Hi』，之後佢就會入咗去工作mode。(你有冇傷心呀？)哈！冇嘅，我覺得佢成熟咗！」她表示自己也成熟了不少，做訪問時也會主動多說話一點。
Chantel自小愛扮靚
Do姐稱留意到年紀小小的Chantel做gel甲，Chantel笑言13歲時曾遭父母反對，其後14歲那年，由媽媽帶她做了一次之後，爸爸非常欣賞，更不時問她何時再整gel甲。
推個人品牌曾問父親意見
Do姐提到，曾在一些訪問中留意到Chantel事業心頗重，Chantel承認有考慮過創立自己的品牌，「我覺得有自己嘅創作品係好有意思，但我art好差，我會俾心機！我想有自己嘅brand同產品，等大家去買。」她希望日後可以推出服飾、香水及貼紙，並指會主力網上商店。她說︰「我喺幾年前有同老竇講，佢可能當我講下，但呢排我都有同佢傾下，佢就覺得可以同現在品牌crossover下，做熟啲先再繼續。」
Chantel爸爸是投資公司首席財務官（CFO）和常務董事，同時是美國註冊會計師，但Chantel坦言自己計數很差，相反細妹在計數及美術方面都很好。Do姐聞言即謂︰「你art唔叻，你計數又唔叻，淨係唱歌叻，你會唔會俾人呃㗎？到時又要Daddy幫你睇住呀？」Chantel即尷尬笑說：「唔使，自己可以處理到。」