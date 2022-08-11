姚焯菲爆同炎明熹少講嘢 諗過創業問埋老竇意見

姚焯菲(Chantel)今日到電台接受Do姐鄭裕玲訪問， Chantel分享了早前的新西蘭之旅後，Do姐就直接了當問她的短片風波，她直言不開心，更曾為此事哭了出來，慶幸身邊有家人及朋友的支持，她說︰「今次係經一事長一智。(係咪困擾好耐？)一時時，冇嘢做就會諗起，但呢件事令我強大咗。」她自言日後會小心點，並指經過今次事件之後，知道哪些人是「BFF」(一輩子最好的朋友)。

Chantel覺得炎明熹變化大 Do姐問Chantel與「聲夢」哪些成員比較熟絡，Chantel表示︰「應該係4小花，呢排就同Sherman(潘靜文)比較friend，佢好錫我！」提到炎明熹北上工作，Chantel稱當初知道她要北上時，大家都忍不住哭了出來，並指對方在大陸會很忙碌，所以沒有傾過偈。Chantel說︰「幾個月之後，佢返到嚟係高大咗好多，個感覺俾人係長大咗，佢仲要著好厚嘅鞋，所以就好高。佢個人長大咗，變到好專業。」 Do姐又問Chantel有否例子證明炎明熹變得很專業，Chantel說︰「以前大家彩排，佢會同我傾下偈，依家係『HI！Gi』，佢會話『Hi』，之後佢就會入咗去工作mode。(你有冇傷心呀？)哈！冇嘅，我覺得佢成熟咗！」她表示自己也成熟了不少，做訪問時也會主動多說話一點。