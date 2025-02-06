姚焯菲自覺演出《愛．回家》愈來愈進步 鍾柔美期待自己新戲播出

姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)現身出席《新城廣播乙巳年新春團拜》，特別嘉賓張家輝見到她們及其他歌手時，逐一上前跟他們握手。Chantel、Yumi及Windy一齊受訪，談到今個新年去了哪裡，三女笑過不停，又謂非常尷尬，再追問她們去了哪裡，她們愈答愈亂非常搞笑，最後表示有北上消遣，也有相約一齊團拜。Yumi更表示今個新年吃了不少東西，特別愛吃盆菜的魚蛋，Windy則稱回港反而比較瘦，如在大陸則愈長愈胖。

Chantel 被讚聰明

談到Chantel在《愛．回家之開心速遞》亮相，網民形容她初次出場的感覺像兔仔，她說︰「彤彤係一個活潑可愛女仔，所以我會盡量切合個角色，彤彤係比較善良同直率，之後大家會睇到佢個性格加入熊家會有改變。」談到劇中扮演她的父母是徐榮及朱凱婷，她表示很開心可以跟兩位前輩合作，加上徐榮以前也是拍《愛‧回家》，能以不同身份再參與是很新鮮。

周嘉洛讚她的表現愈來愈好，是個非常聰明的演員，而且很快便能大家互相交戲，Chantel說︰「我都慢慢進步緊，佢哋試過幾次爆肚，我接唔到，依家就開始接到，好似平時生活咁，唔好當佢係一個劇本。」同樣有份拍劇的鍾柔美表示明白Chantel的感覺，因為當時她拍《特勤女團》的時候，也有類似經歷，她透露劇集有望在年中播出。

Chantel早前亮相《聲生不息》，她表示是一個很難得的機會，因為可以跟不同前輩學習，了解他們是如合準備，幕後工作人員又是如何運作，一切對她來說都非常新鮮。她表示自己亦有開通了微博及小紅書，亦因為參與這個節目令自己多了粉絲。